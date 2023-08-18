Россельхозбанк: хмелеводы Чувашии могут увеличить насаждения в 7-8 раз

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

12-19 августа в Чувашии проходит фестиваль «Зеленое золото – 2023», посвященный выращиванию хмеля и пивоварению. К этому событию Россельхозбанк проанализировал хмелеводство. За год валовый сбор хмеля в целом по России вырос на 11,2% до почти 220 тонн. В главном хмелеводческом регионе – Чувашии – есть потенциал в ближайшие годы увеличить площадь насаждений хмеля до 1000 га, что в 7,5 раза больше, чем сейчас. К факторам развития отрасли Россельхозбанк относит реализацию научного потенциала, повышение урожайности, расширение географии производства, обновление технопарка, агротуризм и акцент на уникальных вкусах и экологичности продукции в маркетинге.

Локомотивом отечественного хмелеводства традиционно служит Чувашская Республика: неслучайно на ее гербе красуются листья и шишки хмеля. Отрасль в республике была создана в 1930-е гг. и закрывала порядка 95% потребностей страны, под конец эпохи СССР она вышла на уровень до 3,5-3,7 тыс. тонн хмеля в год. Затем производство сократилось из-за антиалкогольной кампании 1980-х гг. и периода 1990-х гг. Однако Чувашия сохранила хмелеводство и долю в 90% от производства хмеля и теперь взяла курс на возрождение отрасли.

Задача эта, как говорили ранее, «архиважная»: сейчас в России производится не более 3-5% потребляемого в стране хмеля. Налицо зависимость от импорта, что в нынешних реалиях требует развивать собственное производство. В 2022 году хмелеводы вырастили 217,6 тонны при том, что потребность пивоваров оценивается примерно в 8-10 тыс. тонн.

Чувашия ожидаемо надела жёлтую майку лидера отрасли и намерена к 2030 году закрывать значительную часть потребности пивоваров России в хмеле.

- Российские аграрии в кратчайшие сроки успешно выстроили продовольственную безопасность страны по основным сельскохозяйственным категориям. Однако возможности в импортозамещении остаются, и хмелеводство к ним, безусловно, относится. Учитывая огромный опыт в этом направлении и растущую инвестиционную привлекательность АПК, можно рассчитывать, что в отрасль придут новые идеи, игроки и средства. Россельхозбанк готов продолжать содействовать возрождению хмелеводства. Уверен, что Чувашии, регионе-лидере, в ближайшие несколько лет площадь хмельников вырастет с нынешних 133 га в 7-8 раз, – подчеркивает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Генеральный директор крупнейшей российской компании по выращиванию хмеля ОАО «Чувашхмельпром» Нина Горланова рассказывает, что в прошлом году предприятие выпустило 120 тонн продукции, в этом планирует на 5% больше. В целом по республике в этом году площади под хмель выросли на 8% относительно 2022 года.

«Интенсивному росту отрасли способствуют санкции со стороны недружественных государств и поддержка отрасли со стороны правительства Чувашии. Сегодня есть устойчивый спрос на отечественное сырье, предприятия республики поступательно расширяют площади под эту культуру и даже появились новые игроки, которые заинтересованы инвестировать в развитие производства. Необходимо кратно нарастить объёмы выпуска гранулированного хмеля: пока что мы единственное в России предприятие, которое его производит», – говорит Нина Горланова.

Согласно анализу Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, у Чувашии есть ряд факторов для наращивания производства.

В чувашском городе Цивильск удалось сберечь коллекцию из 250 сортов хмеля. Это поистине уникальный сельскохозяйственный кладезь, подобными коллекциями могут похвастаться разве что США и Чехия. Урожайность хмеля в республике сейчас достигает 17 ц/га, что уже вдвое выше, чем во времена СССР. Урожайность можно увеличить дополнительно, если проводить к хмельникам орошение. Плюс и в том, что Чувашия – самый северный регион выращивания хмеля. Холодные зимы помогают бороться с вредителями экологично, с минимальным искусственным воздействием. В Чувашии хмель обрабатывают от вредителей дважды, в то время как в странах Европы – более 10 раз за сезон. Также более холодный климат способствует хорошему вызреванию популярных у производителей крафтового пива ароматных сортов. Таким образом, опыт, природные условия, более совершенные технологии культивации и грамотный маркетинг позволяют надеяться, что Чувашия многократно увеличит урожай хмеля, полагают в ЦОЭ Россельхозбанка.

Ещё один мощный драйвер развития хмелеводства в Россельхозбанке – научный потенциал, накопленный в Чувашии. Так, на базе Чувашского государственного аграрного университета в 2022 году создан Центр компетенций «Чувашия — центр производства хмеля», где объединяются опыт и знания производителей, переработчиков, учёных, экспертов. Сейчас в Центре ведётся разработка первой российской системы фитосанитарной диагностики заболеваний хмеля, планируется создать высокотехнологичную научно-лабораторную инфраструктуру. Чувашия также предлагает обучать хмелеводов из других частей страны. На обучение в университет поступили специалисты из 15 регионов.

Помимо Чувашии хмелеводство представлено в Краснодарском крае, Липецкой области, Алтайском крае, Республиках Алтай и Марий Эл. В ЦОЭ Россельхозбанка считают, что географию хмелеводства можно расширить как минимум на Курскую, Новгородскую, Воронежскую области и Татарстан. Для того, чтоб за год собирать по 3-4 урожая, целесообразно развивать хмелеводство в теплицах, добавляют в ЦОЭ Россельхозбанка.

По мнению руководителя ООО «Агрофирма «Рассвет» из Марий Эл Сергея Смирнова, для развития хмелеводства «необходимо, в первую очередь, расширить программу государственной поддержки: нужны субсидии от государства для того, чтобы была возможность обновлять специализированную технику для выращивания и уборки хмеля».

Ещё одной точкой роста отрасли может стать агротуризм, полагают в РСХБ. Ведь при том, что многие люди знакомы со вкусом хмельного напитка, далеко не все знают, как выглядит само растение и какая его часть идёт в производство (спойлер: шишка).

«Посещение хмельников может стать изюминкой Чувашии. Профессионалы могут просчитать экономику таких туров и разработать маршруты. Также это может быть интересно пивоваренным предприятиям, которые используют наше сырье и хотели бы показать своим клиентам, как оно выращивается. В летнюю навигацию по Волге маршрут мог бы, вероятно, пользоваться спросом», – соглашается Нина Горланова.

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