В музеях Кузбасса открылись новые выставочные проекты ко Дню Шахтера. Фото: министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Остается почти неделя до «профессионального» праздника нашего региона – Дня Шахтера. Весь Кузбасс готовится к масштабным мероприятиям. Как сообщили в министерстве культуры и национальной политики, театры, дома культуры, библиотеки, культурные центры подготовили просветительские программы для жителей региона. Например, 43 музея Кемеровской области организовали специальные временные экспозиции, посвященные истории развития Кузбасса как угольного региона, жизни шахтеров и их труду.

В августе 2023 года в музеях Кузбасса открываются краеведческие и художественные выставки, приуроченные ко Дню Шахтера.

Выставки изобразительных искусств

Кузбасский центр искусств в городе Кемерово организовал проект «Шахтерская смена». В центре внимания – портрет шахтера, его характер.

В «южной столице», Новокузнецке, художественный музей «Связь поколений» представил архивные снимки Распадской угольной компании.

В Белове в музейно-выставочном центре уже неделю работает XXI региональная выставка-конкурс «Шахтерский характер». На ней представлено 60 работ 33 художников из семи городов Кузбасса: Кемерово, Междуреченск, Белово, Новокузнецк, Кисилевск, Прокопьевск и Гурьевск.

18 августа в фойе Музея изобразительных искусств Кузбасса откроется выставка «Шахтерским трудом прославляя Кузбасс». В экспозицию из фондов музея собраны работы художников и скульпторов, вдохновлявшихся шахтерским трудом.

Также 18 августа новую выставку откроет Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке. В проекте «Уголь – богатство Кузбасса» будут представлены «фоторепортажи», которые познакомят с разными способами добычи угля. Для посетителей будет работать фотозона.

Городской музей имени В. Н. Плотникова Берёзовского городского округа организовал выставку «К истокам шахтёрской профессии». В ней собраны работы мастера декоративно-прикладного искусства, бывшего шахтёра Владимира Волошанюка. Выставку дополняют информационные стенды об угольных предприятиях Берёзовского района.

24 августа в Прокопьевске в культурно-выставочном центре «Вернисаж» состоится открытие выставки «Родина, тобой величаюсь...», посвященная жизни и творчеству известного художника Ивана Егоровича Селиванова, который прожил в Кузбасс 50 лет.

Выставки краеведческих материалов

С 1 августа в Гурьевском краеведческом музее уже работает экспозиция «Шахтерская Слава Кузбасса», на которой можно познакомиться с историей первых рудных шахт на территории округа.

В Историко-этнографическом музее «Чолкой» села Беково Беловского округа открыта выставка «Стране угля – Шахтёрам славу!». Посетители могут увидеть настоящие образцы каменного угля, окаменелости, спецодежду, инструменты и средства защиты шахтеров.

Краеведческий музей Ленинск – Кузнецкого приглашает на выставку «Я горжусь заслуженной по праву, трудовой шахтерской славой!». У посетителей музея будет возможность увидеть кабинет кабинет Горного инженера конца 1940-х-1950-х годах.

В Историческом музее Тайгинского городского округа действует выставка «Кузбасс –шахтёрский край», которая знакомит с шахтерским бытом. Одним из экспонатов стала шахтёрская каска, привезённая в 2023 г. из Донбасска участниками СВО. Ключевое место в экспозиции занимает сохраненный с 1897 года фрагмент железнодорожного рельса, произведенного на одном из заводов Демидовых.

22 августа Промышленновский районный Историко-краеведческий музей представит выставочный проект «Из истории шахт родного края», на котором будут представлены копии архивных документов о работе шахт на территории Промышленновского округа в середине прошлого века. Для маленьких посетителей музея будут организованы мастер-класс «Рисуем на угле».

В этот же вторник, 22 августа, в Музее-заповеднике «Красная Горка» Кемерова начнет свою работу выставка «Горные инженеры». Она посвящена элите инженерного корпуса России – горным инженерам. Познакомиться с этой «кастой» посетители смогут на примере жизни видных деятелей угледобывающей промышленности России и Кузбасса Владимира Романова и Михаила Найдова.

24 августа в Новокузнецком краеведческом музее откроется выставка, посвященная Воробьеву Владимиру Ильичу. На ней будут представлены личные вещи, документы и награды руководителя угольной промышленности Кузбасса, заслуженного строителя РСФСР, кавалера четырех Орденов Ленина, четырех орденов Трудового Красного Знамени и знака «Шахтерская слава» трех степеней.

С 25 августа в Крапивинском краеведческом музее будет работать выставка, на которой будут представлены предметы из фондов музея: образцы каменного угля, шахтерская форма и каски, набор спасателя.