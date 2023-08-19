Сергей Цивилев одобрил проект строительства объездной дороги в Междуреченске

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел встречу с главой Междуреченска Сергеем Перепилищенко, на которой мэр доложил о развитии города и дальнейших планах.

В ходе встречи градоначальник рассказал, что сейчас в Междуреченске активно ведется строительство и ввод новых объектов. Из года в год в строй вводятся по 15 тысяч «квадратов» жилья, а в этом году уже введено 18 тысяч кв. метров.

- В октябре планируют сдать новый многоквартирный дом на улице Березовая. Выполнен монтаж кровли, сейчас идут отделочные работы, устройство инженерных сетей. За 6 месяцев 2023 года введены в эксплуатацию 46 домов индивидуального жилищного строительства общей площадью 4,5 тысячи кв. метров, - отметили в пресс-службе АПК.

Кроме того, в Междуреченске строятся и реконструируются спортивные и социальные объекты. Уже в сентябре откроется первый корпус Лицея №20, в котором провели капремонт в рамках губернаторской программы «Моя новая школа». По нацпроекту «Образование» в поселке Теба строят новую современную школу №14: старое аварийное здание уже демонтировано, сейчас идет доставка строительных материалов и техники.

Мэр города также доложил, что многопрофильный больничный комплекс, открывший свои двери в феврале, работает на полную мощность: принимает жителей не только Междуреченска, но и Мысков. Там же еще ведется капремонт корпуса поликлиники, входящего в комплекс, на который из областного бюджета направлено 436,3 млн рублей. Открыть поликлинику планируют в декабре этого года.

Также в городе ведется строительство магистрального водопровода от Карайского водозабора до района Камешек, который планируется сдать до конца текущего года. Продолжается и возведение второй очереди дамбы в районе Чебал-Су протяженностью 2,4 км. Уже выполнена расчистка гидротехнического сооружения от деревьев и кустарника, выполняются работы по планировке откоса дамбы. Напомним, первый этап был завершен в прошлом году - тогда реконструировали участок 1,6 км.

- В Междуреченске наблюдается хорошая динамика развития территории. Экономика города растет, строим новые социальные объекты. Большое внимание уделяем развитию туристического потенциала. Кроме того, необходимо поддержать проект строительства путепровода и объездной дороги. Это единственный путь, который ведет в отдаленный поселок Ортон, а также удобный проезд в пригородные районы, детские оздоровительные лагеря и базы отдыха, на горнолыжный комплекс горы Югус, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В пресс-службе правительства Кузбасса напомнили, что за последние пять лет в Междуреченске по программе «Формирование комфортной городской среды» капитально отремонтировали около 100 дворовых территорий. В этом году обновляют 12 дворов и три городских пространства. Так, в сквере у Дворца культуры им. Ленина проводится озеленение, ремонтируется асфальтовое покрытие, оформляются тротуары и устанавливается новое освещение. Благоустраивают и сквер на улице 50 лет Комсомола. На улице Пушкина обновляют пешеходную зону, создают велодорожки. Возле ДК «Железнодорожник» возводят места отдыха, уже установили уличную сцену, заменили покрытие на тротуарах и парковках.