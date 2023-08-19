Стас Пьеха в Кемерове спел свои лучшие хиты и отбил «пять» сотне поклонников

Стас Пьеха стал хэдлайнером фестиваля «Русское лето. Zа Россию».
Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Фестиваль прошел в Кемерове в четверг, 17 августа, на площади Советов в Кемерове. Погода была ненастная - дождь, ветер. Но нас, как сказал один из участников фестиваля, не возьмешь. Кемеровчанин Андрей Алексеев на шахматной площадке, сражаясь с прославленным кузбасским гроссмейстером Владимиром Невоструевым во время сеанса одновременной игры чуть было не доводит мастера до мата. Невоструев «чешет» голову. И через пару минут все же выкручивается. Делает филигранный ход спасительной на все времена лошадью, а в итоге выигрывает и всю партию.
- Я вот сейчас мальчику давал мастер-класс, он чуть меня до шаха не довел. Вижу талантливый, уделил ему больше внимания, подсказал некоторые нюансы, а еще пригласил в наш шахматный клуб на Соборной, где я преподаю.
Во время фестиваля на площади Советов гроссмейстер Владимир Неустроев провел сеанс одновременной игры.
Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ
Рядом с шахматной локацией преподаватели кузбасских школ искусств учили горожан рисовать, лепить, делать памятные сувениры, обереги, кулоны. А после творческих мастер - классов кемеровчане с удовольствие угощались бесплатной солдатской кашей. Люди совсем не стеснялись подходить несколько раз за добавкой. Подходили до тех пор, пока раздатчица не уличила 16-летнего Егора в гречнево - тушеночном обжорстве.
- Ну, совесть имей, ну, четвертый раз хомячишь, ну людям оставь, - негодует женщина.
- Да путь ест, - улыбнулась соседка парня по очереди, - пусть растет, защитник ведь Отечества нашего будущий!
Для зрителей организаторы фестиваля приготовили десятки активностей.
Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ
Впрочем, Егор кашу отработал вполне. В палатке «Народного фронта» он записал свое видеообращение нашим солдатам, участвующим в спецоперации на Украине.
«Братья мои родненькие, берегите себя там в окопах. Я с друзьями из техникума передал посылкой вам тушенки, сгущенки, родители наши два свитера, а бабуля моя носки и шарфик. Вы наша надежда», - трогательно произнес парень на камеру.
Координатор «Народного фронта» Анастасия уточнила, что все видеобращения будут смонтированы в единый видео сюжет, который непременно на передовой увидят наши солдаты.
- Праздник начался в три дня, сейчас шесть доходит, а мы уже записали примерно 50 приветов. Люди приходят выразить свою поддержку нашим героям целыми семьями, - рассказала «Комсомолке» девушка.
Фестиваль собрал тысячи кемеровчан и гостей города.
Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Настоящим украшением фестиваля стало выступление кузбасских богатырей из спортивного общества «Сильнейшая нация мира». На площади шесть крепких чемпионов Сибири по силовому экстриму кантовали 250-килограммовую шину автомобильного колеса, жали стокилограммовое бревно и соревновались со всеми желающими в армрестлинге.
- Ну, дал тут один мужик «прикурить», минут десять назад! Почти положил меня, в последний момент выкарабкался. Есть в России богатыри-самородки, - впечатлился от спарринга с одним из кемеровчан силач Даниил Жемалин.
Кузбассовцы из богатырской лиги «Сильнейшая нация мира» выступили на площади Советов.
Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Концертная программа фестиваля - самая яркая часть праздника. Вокальная группа «Акцент» до слез довела публику словами песни «Слава тебе боец, за тобою стоит отец, за тобою стоят деды, направляют тебя они».
-Мне, мужу и детям очень понравилось выступление солистов хора Кемеровской епархии. Особенно когда они акапелла исполняли песню Трофима «Родина» Текст-то, какой: «Это все мое родное, это где-то в глубине. Это самое святое, что осталось во мне», - поделилась своими впечатлениями от концерта кемеровчанка Ольга Бусилкова.
Кузбасские богатыри тягали и кидали бревно весом 100 килограммов.
Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ
Апогеем праздника, стало выступление известного российского исполнителя Стаса Пьехи. Больше часа хедлайнер фестиваля «живьем» без подтанцовки «взрывал» зал своими нетленными хитами «Она не твоя», «Я и ты», «Что тебе подарить», «Рига - Москва». А сингл «На ладони линия» вызывал у зрителей просто бурю эмоций и шквал аплодисментов.
Каждую из своих песен Пьеха не просто исполнял, а проживал. Позже он рассказал «Комсомолке», что здесь в Кемерове, во время выступления он прошел почти весь свой жизненный путь.
-Вспомнил детство, родной город, еще Ленинград, Неву, встречи и расставания с девушками. Вспомнил, как катался в парке на каруселях, и какое вкусное было тогда мороженное. Шестой раз выступаю в Кемерове и не могу привыкнуть к местным зрителям. Каждый раз у нас совсем разная энергическая связь, но всегда одинаково теплая и доверительная, - сказал артист.
Стас выглядел на сцене максимально свободно, пел без надрыва, не боялся по-хорошему дурачиться и пародировать своего друга Григория Лепса.
Вот он копирует его знаменитую вертушку микрофоном, а через мгновенье узнаваемо наклонив набок голову, затыкает пальцем ухо. И что интересно, голос-то у него лепсовский.
Концерт Стаса Пьехи завершил фестиваль.
Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ
- Стас, а Лепс видел вашу на него пародию? - спросил я певца уже после концерта.
- Ну да, смеялся, ему понравилось, говорит, что мне надо было выступать в шоу «Точь в точь». Может когда и выступлю. Я люблю эксперименты, идти дальше в искусстве всегда здорово.
В Кемерове больше он особо в искусстве не экспериментировал, но в зал со сцены пошел, и отбил «пять» более чем сотне пчеловек из первого ряда.
- Стас - суперский! Голос у него волшебный, мог бы петь и серьезные классические вещи запросто. Никогда не думала, что стану его поклонницей, не воспринимала, как-то его до сегодняшнего дня, пока воочию не увидела, не услышала. Теперь Пьеха в моем топ-листе российской эстрады, - поделилась с «Комсомолкой» жительница Топок Мария Семенова.
Вместе с финальным аккордом концерта Стаса Пьехи под свет телефонных фонариков завершился и сам фестиваль.
- Это свет наших сердец, символ, эстафетная палочка фестиваля, которую мы передаем следующему участнику музыкального марафона - Новокузнецку, где он состоится уже в субботу, 19 августа, - отметил организаторы фестиваля «Русское лето. Zа Россию».
Зрители простились с артистом под свет фонариков.
Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ