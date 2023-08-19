Стас Пьеха в Кемерове спел свои лучшие хиты и отбил «пять» сотне поклонников

Стас Пьеха стал хэдлайнером фестиваля «Русское лето. Zа Россию». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

До мата чуть не довел

Фестиваль прошел в Кемерове в четверг, 17 августа, на площади Советов в Кемерове. Погода была ненастная - дождь, ветер. Но нас, как сказал один из участников фестиваля, не возьмешь. Кемеровчанин Андрей Алексеев на шахматной площадке, сражаясь с прославленным кузбасским гроссмейстером Владимиром Невоструевым во время сеанса одновременной игры чуть было не доводит мастера до мата. Невоструев «чешет» голову. И через пару минут все же выкручивается. Делает филигранный ход спасительной на все времена лошадью, а в итоге выигрывает и всю партию.

- Я вот сейчас мальчику давал мастер-класс, он чуть меня до шаха не довел. Вижу талантливый, уделил ему больше внимания, подсказал некоторые нюансы, а еще пригласил в наш шахматный клуб на Соборной, где я преподаю.

Во время фестиваля на площади Советов гроссмейстер Владимир Неустроев провел сеанс одновременной игры. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Пусть ест, защитник ведь

Рядом с шахматной локацией преподаватели кузбасских школ искусств учили горожан рисовать, лепить, делать памятные сувениры, обереги, кулоны. А после творческих мастер - классов кемеровчане с удовольствие угощались бесплатной солдатской кашей. Люди совсем не стеснялись подходить несколько раз за добавкой. Подходили до тех пор, пока раздатчица не уличила 16-летнего Егора в гречнево - тушеночном обжорстве.

- Ну, совесть имей, ну, четвертый раз хомячишь, ну людям оставь, - негодует женщина.

- Да путь ест, - улыбнулась соседка парня по очереди, - пусть растет, защитник ведь Отечества нашего будущий!

Для зрителей организаторы фестиваля приготовили десятки активностей. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Братья мои, родненькие

Впрочем, Егор кашу отработал вполне. В палатке «Народного фронта» он записал свое видеообращение нашим солдатам, участвующим в спецоперации на Украине.

«Братья мои родненькие, берегите себя там в окопах. Я с друзьями из техникума передал посылкой вам тушенки, сгущенки, родители наши два свитера, а бабуля моя носки и шарфик. Вы наша надежда», - трогательно произнес парень на камеру.

Координатор «Народного фронта» Анастасия уточнила, что все видеобращения будут смонтированы в единый видео сюжет, который непременно на передовой увидят наши солдаты.

- Праздник начался в три дня, сейчас шесть доходит, а мы уже записали примерно 50 приветов. Люди приходят выразить свою поддержку нашим героям целыми семьями, - рассказала «Комсомолке» девушка.

Фестиваль собрал тысячи кемеровчан и гостей города. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Это все наше родное

Настоящим украшением фестиваля стало выступление кузбасских богатырей из спортивного общества «Сильнейшая нация мира». На площади шесть крепких чемпионов Сибири по силовому экстриму кантовали 250-килограммовую шину автомобильного колеса, жали стокилограммовое бревно и соревновались со всеми желающими в армрестлинге.

- Ну, дал тут один мужик «прикурить», минут десять назад! Почти положил меня, в последний момент выкарабкался. Есть в России богатыри-самородки, - впечатлился от спарринга с одним из кемеровчан силач Даниил Жемалин.

Кузбассовцы из богатырской лиги «Сильнейшая нация мира» выступили на площади Советов. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Концертная программа фестиваля - самая яркая часть праздника. Вокальная группа «Акцент» до слез довела публику словами песни «Слава тебе боец, за тобою стоит отец, за тобою стоят деды, направляют тебя они».

-Мне, мужу и детям очень понравилось выступление солистов хора Кемеровской епархии. Особенно когда они акапелла исполняли песню Трофима «Родина» Текст-то, какой: «Это все мое родное, это где-то в глубине. Это самое святое, что осталось во мне», - поделилась своими впечатлениями от концерта кемеровчанка Ольга Бусилкова.

Кузбасские богатыри тягали и кидали бревно весом 100 килограммов. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

«Пять» от Стаса Пьехи

Апогеем праздника, стало выступление известного российского исполнителя Стаса Пьехи. Больше часа хедлайнер фестиваля «живьем» без подтанцовки «взрывал» зал своими нетленными хитами «Она не твоя», «Я и ты», «Что тебе подарить», «Рига - Москва». А сингл «На ладони линия» вызывал у зрителей просто бурю эмоций и шквал аплодисментов.

Каждую из своих песен Пьеха не просто исполнял, а проживал. Позже он рассказал «Комсомолке», что здесь в Кемерове, во время выступления он прошел почти весь свой жизненный путь.

-Вспомнил детство, родной город, еще Ленинград, Неву, встречи и расставания с девушками. Вспомнил, как катался в парке на каруселях, и какое вкусное было тогда мороженное. Шестой раз выступаю в Кемерове и не могу привыкнуть к местным зрителям. Каждый раз у нас совсем разная энергическая связь, но всегда одинаково теплая и доверительная, - сказал артист.

Стас выглядел на сцене максимально свободно, пел без надрыва, не боялся по-хорошему дурачиться и пародировать своего друга Григория Лепса.

Вот он копирует его знаменитую вертушку микрофоном, а через мгновенье узнаваемо наклонив набок голову, затыкает пальцем ухо. И что интересно, голос-то у него лепсовский.

Концерт Стаса Пьехи завершил фестиваль. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Стас, а Лепс видел вашу на него пародию? - спросил я певца уже после концерта.

- Ну да, смеялся, ему понравилось, говорит, что мне надо было выступать в шоу «Точь в точь». Может когда и выступлю. Я люблю эксперименты, идти дальше в искусстве всегда здорово.

В Кемерове больше он особо в искусстве не экспериментировал, но в зал со сцены пошел, и отбил «пять» более чем сотне пчеловек из первого ряда.

- Стас - суперский! Голос у него волшебный, мог бы петь и серьезные классические вещи запросто. Никогда не думала, что стану его поклонницей, не воспринимала, как-то его до сегодняшнего дня, пока воочию не увидела, не услышала. Теперь Пьеха в моем топ-листе российской эстрады, - поделилась с «Комсомолкой» жительница Топок Мария Семенова.

Вместе с финальным аккордом концерта Стаса Пьехи под свет телефонных фонариков завершился и сам фестиваль.

- Это свет наших сердец, символ, эстафетная палочка фестиваля, которую мы передаем следующему участнику музыкального марафона - Новокузнецку, где он состоится уже в субботу, 19 августа, - отметил организаторы фестиваля «Русское лето. Zа Россию».