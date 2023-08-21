Сергей Цивилев: наша цель — сделать Кузбасс комфортным для каждого

Фото: Константин ПОЛЮЦКИЙ.

За пять лет в Кузбассе появилось огромное количество новых объектов и строительных площадок. Национальные проекты и региональные программы, а главное – инициативы самих кузбассовцев преображают регион. Благоустроенные скверы и парки, безопасные дороги, жилые микрорайоны с развитой инфраструктурой, обновление автобусов и троллейбусов – все это в комплексе формирует комфортную для жизни среду. О том, что уже сделано и какие задачи стоят перед командой Кузбасса, в интервью нашему корреспонденту рассказал губернатор Сергей Цивилев.

– Сергей Евгеньевич, вы уже отмечали, что команда Кузбасса работает в интересах человека, а не ради статистики и красивых отчетов. Замысел понятен: у кого есть дом, семья, работа и перспектива здесь, тот не станет искать лучшей доли в другом регионе. Какими вы представляете основные принципы этой работы?

– Мы их сформулировали сразу, еще пять лет назад. Когда стало понятно, что необходимо диверсифицировать экономику, менять отношение к Кузбассу в России и мире только в комплексе с изменением условий жизни в наших городах и селах. Поэтому нашими «тремя китами», базовыми принципами стали: комфорт каждого жителя региона, комплексное и равномерное развитие всей территории.

Соответственно, приоритеты работы власти на всех уровнях – благоустройство территорий, создание мест отдыха, обеспечение качества дорог, транспорта, жилья и комфортной среды вокруг него. И все должно быть сделано на совесть, чтобы служило не одному поколению.

– Заметно, что на улицах стало больше зелени, освещения, в том числе во дворах. Но ощущение комфорта в первую очередь начинается с собственного жилья. Как в Кузбассе решаете этот вопрос?

– Так же продуманно, комплексно, как и остальные задачи. Конечно, невозможно быстро решить копившиеся годами проблемы, но уже есть территории, где полностью избавились от бараков, ежемесячно их бывшие жители получают ключи от новых квартир. Свежий пример – в Калтане сдали в августе девятиэтажный дом по нацпроекту «Жилье и городская среда»: среди новоселов – 13 детей-сирот и 40 переселенцев из аварийного жилья.

В квартирах сразу выполняют отделку «под ключ» – заезжай и живи. Рядом с домом, кстати, есть вся необходимая инфраструктура: детские сады, школа с бассейном, школа искусств, ФОК, магазины, аптеки.

– Сколько всего в регионе таких новоселов, переехавших за пять лет из аварийного жилья в современные дома?

– Почти 17 тысяч! Это стало возможно благодаря восьмикратному увеличению финансирования социальных жилищных программ и реализации Программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению Президента России. Ускорены темпы расселения, большая стройка развернута во всех муниципалитетах. В результате меняется их облик. Чувствуется, что Кузбасс идет в ногу со временем. Настроение у людей улучшается.

Сейчас по всей области возводим 143 многоквартирных дома, до конца года начнем строить еще 15. Впервые в этом году запланировали сдать почти 1 млн квадратных метров жилья! Никто не верил, что это возможно, а теперь это — факт.

– Действительно впечатляет. Еще один важнейший для комфорта жителей региона вопрос – газификация. Как он решается? Региональная программа, утвержденная до 2031 года, остается в силе по охвату территорий и финансированию?

– Несмотря на мировой кризис и определенные сложности, мы в Кузбассе не свернули ни одну социальную программу. Да, у нас угольный регион, но мы активно занимаемся газификацией территорий, так как это другой уровень комфорта людей, сокращение расходов на ЖКХ и значительное снижение влияния на окружающую среду.

Процесс достаточно дорогостоящий и для государства, и для самих жителей домов, которые нужно переоборудовать под новый вид отопления. Мы помогаем с этим: компенсируем льготникам затраты до 135 тысяч рублей, получить помощь можно, обратившись в соцзащиту. А жители Новокузнецка, подавшие заявку на газификацию по нацпроекту «Экология», имеют право на субсидию для перевода домовладения на газовое отопление.

По поручению Владимира Владимировича Путина газовые сети до границ земельных участков жителей проводят бесплатно. Для нашего региона это очень актуально – с начала 2023 года кузбассовцы подали более 10 тысяч заявок. В наших планах – к 2031 году газифицировать в общей сложности 39 тысяч домовладений и 100 котельных в 27 городах и поселках Кузбасса.

– Теперь стал еще понятнее смысл слов про новый ритм преобразований Кузбасса. А что в вашем понимании значит «комплексное развитие»?

– Это ориентированность на потребности кузбассовцев сегодня и в будущем, хотя бы на несколько десятков лет вперед. Должны быть надежные коммуникации, качественные и удобные подъездные дороги, все необходимые социальные объекты. Все должно быть удобно и комфортно, продумано до мелочей – как в городах, так и в селах.

У нас четвертый год действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса». В 2023 году на строительство и ремонт коммунальных, социальных объектов по этой программе выделено 1,1 млрд рублей – почти в 10 раз больше, чем в прошлом году! Например, капитально ремонтируем Окуневскую школу в деревне Усть-Тарсьма, Дом культуры в селе Ваганово и детско-юношескую спортивную школу в поселке Плотниково Промышленновского округа, Малосалаирскую школу в Гурьевском округе, Дом культуры поселка Демьяновка Ленинск-Кузнецкого округа, строим ФОК в Плотниково.

Ежегодно к программе присоединяются все больше территорий. В том числе им выделяют субсидии на развитие транспортной инфраструктуры. В этом году капитально ремонтируем автодорогу в поселке Трудармейский Прокопьевского округа: стоимость проекта составляет 141,8 млн рублей.

Да, мы вкладываем миллионы рублей в наши села, потому что это путь к повышению уровня жизни в небольших территориях, способ привлечь туда молодых специалистов. Местные особенности, детали учитываем еще на этапе проектирования. В итоге получаем место, комфортное для жизни. С современным подходом, но с учетом опыта предыдущих поколений.

– Можете показать этот современный подход на примере столицы северной агломерации? Как выглядит на практике преображение Кемерова?

– Мы строим удобные и продуманные микрорайоны, одновременно модернизируем инженерную и транспортную инфраструктуру. В заискитимской части города реализуем один из крупнейших в России проектов комплексного развития. Там вместо частного сектора на территории 540 гектаров вырастет современный и комфортный для людей район, рассчитанный на 120 тысяч человек. Подчеркну – район со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. За 10 лет построим там 10 школ, 36 детсадов, спортивные площадки, медучреждения. Также будут созданы аллеи и бульвары, современные клубы и библиотеки, офисные здания.

Все это мы с вами скоро увидим своими глазами – результат компактного развития центра Кемерова, пример полноценного «15-минутного города», где все нужное для жизни находится буквально в нескольких минутах от дома.

– Получается, реновация по-кузбасски?

– Да. Именно так. Реновация, которая шесть лет назад стартовала в Москве, стала уже всероссийским явлением. Но у нас подход принципиально иной. Мы не сносим дома точечно, а сразу целые кварталы старого фонда, и на их месте создаем, по сути, новые города, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. Это создает совершенно другой уровень комфорта и качества городской среды.

Наши населенные пункты ведь как строили изначально: запускали производство, а рядом – из остатков строительных материалов возводили поселки. Из них образовывались города, так исторически сложилось. Но время старых домов прошло, появляются новые кварталы. В Кемерове строят микрорайон «Радуга» и Ленинский район, возводят высотки Верхнего бульвара и Притомского проспекта, преображают территорию бывшего поселка шахты «Северная». Кемеровчане прекрасно помнят, что было на месте Московской площади, памятника Масалову и новых спортивных объектов – депрессивная, запущенная территория. А сейчас мы создаем городскую среду качественно нового уровня – не только в Кемерове, конечно.

– У Новокузнецка есть перспектива дважды стать городом-садом?

– Наша южная столица достойна этого. Вы слышали, как жители признавались в любви к родному городу в день 405-летия Новокузнецка? Говорили, как они ценят его архитектуру, старинные здания и в то же время желают родному городу процветать, быть современным.

Очень непросто – сохранять исторические здания, как, например, кинотеатр «Коммунар». Его гораздо проще и дешевле было снести и построить новый. Но это наша история, в этом здании есть душа, и мы его сохранили, чем очень гордимся. Только бережное отношение к истории Кузбасса позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Мы и дальше будем сохранять наше культурное богатство, приумножать его, чтобы и жители, и гости Кузбасса могли изучать историю региона не только в музее, но и гуляя по улицам.

Вслед за городом Кемерово и Шерегешем проект комплексного развития территорий начинаем реализовывать и в Новокузнецке. Там появятся больше красивых улиц и проспектов, новых многоэтажек, пешеходных и велосипедных дорожек. В Новоильинском районе города активно застраивают перспективные микрорайоны № 7 и № 24. Строим социальную инфраструктуру и улично-дорожную сеть – дороги, тротуары. В 24-м микрорайоне, который назвали «Березовая роща», запуск новой дорожной сети просто необходим для обеспечения транспортной и пешеходной доступности. К 2024 году квартиры там получат около 10 тысяч новоселов — переселенцы из ветхого и аварийного жилья, льготники из Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска.

Отмечу также, что в этом году движение на Привокзальной площади Новокузнецка стало удобнее и безопаснее благодаря построенному разворотному кольцу. За пять лет благоустроены больше десятка парков и скверов – теперь это точки притяжения жителей города, объекты, которыми мы по праву гордимся! Окружающая среда преображается, меняя облик Кузбасса, это задел, который мы оставим будущим поколениям.

– Вы упомянули Шерегеш. Понятно, что привлекательность этой территории связана с растущей популярностью горнолыжного курорта. А что в результате комплексного развития получат местные жители?

– Отвечу вопросом на вопрос. А вы знаете, что проект развития территории СТК «Шерегеш» – крупнейший по объему строительства и инвестициям в России на сегодняшний день? Общий объем инвестиций в развитие Шерегеша до 2035 года составит более 200 млрд рублей! Конечно, это не только строительство новых трасс, гостиниц, ресторанов и торговых центров, это и новые жилые дома, современная инженерная инфраструктура, в том числе в сельской местности.

Там уже построена новая дорога от поселка к спортивно-туристическому комплексу, пожарно-спасательное депо, очистные сооружения, модернизирована котельная. И это только начало. Стартовало строительство сейсмоустойчивых домов — с лифтами даже в пятиэтажках, с подземными парковками и индивидуальными кладовками для удобства жильцов. Тротуары будут шириной минимум 6 метров, с выделенными велороллерными дорожками.

Это масштабная реновация Шерегеша, которому будет присвоен статус города. В семи километрах от него построим третий в Кузбассе международный аэропорт — естественно, его услугами будут пользоваться и туристы, и местные жители. Все изменения, планы мы прорабатываем вместе с людьми, учитываем их мнения и пожелания.

– Это касается только развития Шерегеша или «глас народа» имеет вес во всех территориях Кузбасса?

– Обязательно. Ведь так люди не только пользуются тем, что для них построили, но и начинают больше ценить свои города, стараются сохранить красоту и уют. Создается благоприятная атмосфера для жизни и развития.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» за пять лет благоустроены почти 2,5 тысячи объектов. Люди сами в онлайн-режиме выбирают территории для благоустройства, и в этом году в таком голосовании участвовали рекордное число кузбассовцев — около 300 тысяч!

Приведу еще один живой пример: в прошлом году кемеровчане выбрали одним из объектов сквер в жилом районе Пионер. Он очень популярен среди местных жителей: сюда приходят и молодые мамы с колясками, и школьники, и пенсионеры. Когда-то на этом месте стояли двухэтажные деревянные бараки, а после их сноса жители микрорайона горячо поддержали идею разбить здесь уютный сквер. И в 2023 году благодаря нацпроекту благоустройство перешло в активную стадию, и не только в этом сквере. Всего за пять лет в регионе благоустроены почти 2 тысячи дворовых и 397 общественных территорий, в следующем году добавим к этим цифрам еще 300 и 70 соответственно.

Наша цель – сделать комфортным каждый двор, но для этого, конечно, требуется время. Главное, что люди уже видят результаты первых пяти лет масштабной работы команды Кузбасса.

– Для многих понятие комфортной жизни ассоциируется еще и с общественным транспортом. Какие планы по его обновлению?

– Синие автобусы уже стали визитной карточкой Кузбасса. Всего с 2019 года мы приобрели 1217 новых автобусов, большинство из них — на газомоторном топливе. В Новокузнецке полностью обновили автобусный парк, в остальных муниципалитетах наращиваем темпы. В этом году купим 78 новых автобусов для разных территорий, решаем вопрос о дополнительном выделении средств на покупку еще 34-х.

В Кузбассе, в отличие от многих других российских регионов, сохранились троллейбусы и трамваи. Мы прислушались к мнению жителей области и не стали избавляться от электротранспорта в пользу еще большего количества автобусов или маршруток. Да, ремонт трамвайных путей, контактной сети и инфраструктуры требует вложения денег, но мы сознательно идем на это, чтобы сохранить самый экологичный и полюбившийся горожанам транспорт. Причем не только в столицах наших агломераций, но и в Ленинске-Кузнецком, Осинниках, Прокопьевске.

Для Кемерова купили недавно еще 10 троллейбусов, совсем скоро – в начале сентября – они уже выйдут на маршруты. Кроме того, правительством региона утверждена программа комплексного обновления подвижного состава общественного транспорта на пять лет.

– А качество кузбасских дорог будет улучшаться и соответствовать новому комфортному транспорту?

– Судите сами. В рейтинге российских регионов по качеству дорог Кузбасс стабильно входит в первую десятку среди всех субъектов федерации. Сейчас, по данным РИА «Новости», мы на 8-м месте и остаемся лидерами в Сибири. Не сбавляем темпов – строим и ремонтируем дороги по нацпроекту и по нашим региональным программам, ежегодно приводим в порядок сотни километров.

Самый масштабный объект в отрасли – Северо-Западный обход Кемерова, нужный не только жителям северной агломерации, но и всему региону. Всем ведь хочется, чтобы большегрузов в городах было как можно меньше, автомобильное движение спокойнее, воздух чище? К этой цели планомерно и идем. Обход включен в Программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Запустить там движение планируем в следующем году. Это будет 47,5 км современной четырехполосной трассы.

Еще раз подчеркну – все, что делает команда Кузбасса, – в интересах человека. Мы создаем комфорт для каждого, обозначаем перспективы благополучной жизни в регионе для многих поколений вперед.