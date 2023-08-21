Прыжки из облаков и Линда: как прошел НЕБОФЕСТ - 2023 в Кемерове

Российский фестиваль Небофест собрал свыше 50 тысяч гостей.

Свыше пятидесяти тысяч человек собрал грандиозный российский фестиваль НЕБОФЕСТ в Кемерове. Десять часов гости праздника учились управлять дронами, стреляли из лука, летали на парашютах, замирали от «мертвой петли» легкомоторных самолетов и подпевали главному хедлайнеру фестиваля певице Линде.

На том же месте

Место встречи - аэродром «Кемерово – Северный». Мелкий дождь не пугает, на фестиваль идут целыми семьями.

Мария и Александр Студнины спешат исполнить мечту дочери поуправлять настоящим дроном. Но для этого 14 -летней Лизе предлагают пройти теоретический курс обучения в познавательном мобильном кванториуме. Девочка почти сразу улавливает чувствительность квадракоптера на мониторе. Взлетает вверх, делает несколько кругов и успешно приземляется.

Следующий шаг уже в реальном полете на совсем крошечном БПЛА. И здесь становится уже совсем непросто. Чтобы оточить навыки, Лизу приглашают на специальные тренировочные занятия.

Впервые участников НЕБОФЕСТА учили обжигать глиняные горшки Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Хоккейный респект «Комсомолке»

К середине фестиваля в самом разгаре спортивные соревнования. Турниры по вольной борьбе, настольному теннису и шахматам. Настоящие баталии за специальные призы кемеровского бенди - клуба «Кузбасс». Юные и взрослые кемеровчане, безуспешно пытаются забросить клюшкой оранжевый мяч в заветную лузу.

Вспомнив мастер - класс двадцатилетней давности от прославленного хоккеиста и тренера хоккейного клуба, а ныне министра спорта региона Сергея Мяуса, решаюсь попробовать, и с первого раза попадаю, причем в самую маленькую сеточку. Как первому победителю мне вручают фирменную кружку. Фото на память и респект от чемпиона мира по хоккею с мячом Алексея Чижова всей «Комсомолке».

Чуть не дотянулся до трофея в стрельбе из лука, обыграла 10-летняя школьница Дарья Портнова, все ее три стрелы удивительным образом угодили в «десятку».

Фестиваль становится благотворительным

- Это четвертый Небофест в Кемерово, и сегодняшний стал рекордсменом по разнообразию числу локаций Их здесь почти пятьдесят. Кроме развлекательной части мы впервые привлекаем неравнодушных людей к донорству костного мозга. Любой желающий младше 45 лет может спасти чью-то жизнь, вступив в специальный общероссийский регистр доноров. Благотворительность и милосердие станет теперь традиционной частью фестиваля, - рассказал директор НЕБОФЕСТА Денис Свиридов.

Волонтер акции Екатерина Шаповалова попросила «Комсомолку», буквально, спасти ситуацию с информацией о донорстве костного мозга

- К сожалению, у многих людей сложился просто чудовищный миф об опасности такого донорства. Многие на подсознательном уровне путают костный мозг со спинным. Считают, что после процедуры потеряют способность самостоятельно передвигаться. На самом деле все безопасно. Для исключения всех побочных эффектов потенциальным донорам в Москве или в Петербурге проводят глубокое медицинское обследование, после чего берут кровь из вены, прогоняют ее через сепаратор и возвращают обратно, в организм, отбирая малую часть стволовых клеток. Никакого вреда для здорового человека нет. Кроме того, специальные медцентры оплачивают человеку дорогу в оба конца, проживание, питание, возмещают донору его потерянный заработок, - пояснила Екатерина Шаповалова.

Я - парашютист

Кульминацией НЕБОФЕСТА стали соревнования кузбасских парашютистов на Кубок Губернатора Кузбасса. Участвовали лучшие спортсмены страны, а вот главный приз - седан «Москвич» забрал кузбассовец Алексей Трищ. В финальном прыжке он приземлился аккурат, в заветную точку без миллиметрового отклонения.

- О победе, и тем более о машине, даже не думал. Повезет, считал, хорошо, не повезет - ну и ладно. Сейчас конечно радуюсь, но завра забуду и пойду к новым победам, - поделился впечатлениями с «Комсомолкой» после «золотого» прыжка чемпион.

Вместе с мастерами полетали и любители. 30 смельчаков вызвались совершить свое самое главное в жизни преодоление.

Золотой прыжок Алексея Трища подарил ему автомобиль. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Прыжок в тандеме с инструктором станет для меня, наверное, точно первым и последним,- уверена перед полетом кемеровчанка Анастасия Морозова. Это мне для уверенности, а не для развлечения. Не парашютист я, - призналась «Комсомолке» девушка.

Кукурузник взмывает в небо и скрывается за облаками. Через несколько минут из белой пелены появляются первые парашюты. Ближе к земле ветер начинает кружить их так, что кажется, вот-вот они угодят прямо на палатки. Но опытные инструкторы филигранно выруливают на главное поле. Анастасия Морозова в восторге, ее планы грандиозны.

Необыкновенное ощущение свободы. Сначала мандраж, потом пустота и, вдруг счастье, сравнимое не знаю даже с чем. Я парашютист, однозначно! Решила вступить в аэроклуб, и непременно буду прыгать еще десятки, сотни, тысячи раз, - радуется девушка.

Кемерово - реальный полет!

Фестиваль проходит на одном дыхании, и вот на сцене первый хедлайнер фестиваля Егор Шип. Его хип-хоп зажег лишь некоторую молодежь.

Жару по-настоящему дала легендарная Линда. Прокачала, как сказали участники НЕБОФЕСТА, так прокачала.

В модном клетчатом балахоне со стильной прической, в рваных на всю катушку джинсах, она буквально взрывала публику каждой своей песней. Кураж - фантастический.

Линда прокачала НЕБОФЕСТ как надо! Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Смотрите, 30 лет на сцене, а как двигается, с каким позитивом и драйвом поет «Мало, мало, огня, я хочу немного больше», - под впечатлением рассказала «Комсомолке» кемеровчанка Наталья Беспалова.

Женщина танцует с сыном Данилом и мужем Александром. Супруг признался, что слушает Линду «живьем» в третий раз, но каждый концерт - новое для него откровение.

После выступления, прорываюсь к Линде невероятным образом через охранников. С трудом, правда, и все же. На ходу спрашиваю певицу, что сегодня она почувствовала на концерте в Кемерове.

- И сегодня, и вообще в последние годы, я с удовольствием чувствую и радуюсь от того, что молодые люди - нынешнее поколение, все больше понимают мои песни, те, что пела совсем давно, когда они еще не родились. Это дает энергию, ощущение нужности.

- Сувениры подарки, какие из Сибири увезете домой?

- Кедровые шишки, - улыбается Линда и хорошее настроение

Линда зажгла в Кузбассе Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

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Завершил фестиваль Найк Борзов. На НЕБОФЕСТЕ он выступил в третий раз. В преддверии сегодняшнего фестиваля Найк признался организаторам, что этот праздник стал для него не просто традицией, но и своеобразным талисманом.

- Само слово «Небо» уже обречено на успех, на самые положительные эмоции и улетное настроение.