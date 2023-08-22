Самолет из Санкт-Петербурга жестко сел в Новокузнецке

Жесткую посадку совершил в Новокузнецком аэропорту имени Бориса Волынова самолет из Санкт-Петербурга со 140 пассажирами на борту. При посадке авиалайнер компании «Северный ветер» повредил шасси.

Инцидент произошел во вторник, 22 августа, утром. Из-за плохой видимости и тумана самолет не смог с первого раза сесть и сделал над аэропортом несколько кругов, после чего командир корабля принял все-таки решение приземляться. Но как только лайнер коснулся земли, его шасси получило серьезное повреждение.

- Видимость во время посадки составляла 1 500–400 метров. На борту находились 140 пассажиров, никто не пострадал. Экстренные службы эвакуировали людей на взлетно-посадочную полосу, после чего их оперативно доставили в здание аэровокзала, а самолет остался на полосе. Позже воздушное судно с повреждениями было отбуксировано к месту стоянки, - сообщили в пресс-службе новокузнецкого аэропорта имени Бориса Волынова.

В воздушной гавани добавили, что в связи с инцидентом обратный рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург задержится более чем на 8 часов. Намеченный на 05.25 обратный вылет в Северную столицу России планируется в 14.00. Для этого ждут новый борт. Пассажирам предложили отдых в гостинице и различные напитки.

- При этом по прибытии резервного лайнера возможны корректировки, - уточнили представители воздушной гавани Новокузнецка.

По факту жесткой посадки самолета Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала в аэропорту Новокузнецка проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Специалисты силового ведомства уже работают в аэропорту южной столицы Кузбасса.

Как стало известно «Комсомолке», утренний рейс авиакомпании S7, выполнявший полет из Москвы в Новокузнецк, в связи с ненастной погодой отправили на запасной аэродром в Новосибирске.