Сергей Цивилев: фестиваль «Свое» дает возможность кузбасским фермерам широко представить свою продукцию

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

В двухдневном фестивале «Свое» в Кемерове, который проведен во второй раз, приняли участие около 100 фермеров. Они представили продукцию, выращенную и произведенную на частных подворьях и фермерских участках.

- Мы уделяем большое внимание развитию сельского хозяйства и фермерского движения. Наша главная задача в отрасли – обеспечить продовольственную безопасность региона. Небольшие фермерские хозяйства производят около 20% всего объема сельскохозяйственной продукции Кузбасса. Этот фестиваль - отличная возможность для небольших производителей показать себя, познакомить кузбассовцев со своими товарами, - отметил губернатор Кемеровский области-Кузбасса Сергей Цивилев.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

За два дня фестиваль посетили 47 тысяч человек. Фермерские хозяйства продали 6,5 тонн своей продукции на общую сумму более 10 млн. Был представлен широкий ассортимент: молочные, мясные, хлебобулочные, кондитерские изделия, сыры, мед, варенье. Гастрономической изюминкой фестиваля стало приготовление более 100 килограммов плова с кузбасским папоротником. Также для детей и взрослых были организованы мастер-классы, конкурсы, фотозона.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

Многие фермеры - участники фестиваля прошли обучение в «Школе фермеров» Россельхозбанка на базе Кузбасской сельскохозяйственной академии и успешно развивают собственное дело. Отметим, что на гранты «Агростартап» для фермерских хозяйств и поддержку сельскохозяйственных кооперативов по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в этом году в Кузбассе направлено более 43 млн рублей.

Организатор фестиваля - Россельхозбанк при поддержке правительства Кузбасса. В освещении мероприятия участвовали журналисты региона и блогеры Insight People.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

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