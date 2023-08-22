Город мостов: в Кемерове одновременно ремонтируют и строят четыре моста

Университетский мост капитально ремонтируют впервые за много десятилетий. Фото: Елизавета ТЕЛЬМАНОВА.

В Кемерове будут самые крепкие семьи. Существует поверье, если молодожены на свадьбе пройдут по семи мостам «в долгую и счастливую семейную жизнь», то никакая беда не разрушит их союз. И раньше маршрут после регистрации в ЗАГСе надо было прокладывать через весь Кемерово – от Горбатого моста до улицы Терешковой. Однако уже в следующем году кемеровские пары смогут пройти сразу пять мостов пешком, почти не покидая улицу Мичурина.

Это произойдет, когда к трем главным мостам в центре города добавятся Театральный и Стеклянный. Помимо строительства новых, в Кемерово сейчас реализуется большая программа капитального ремонта городских мостов, которые отмечают свои 40 и 50-ти летние юбилеи. Почти за полвека их только подкрашивали и подпудривали.

В прошлом году первым мостом в очереди на ремонт стал Красноармейский, в ходе реконструкции которого стало известно проблемное состояние и сильная изношенность мостовых конструкций. Вопрос о необходимости проведения масштабных работ и на других мостах города встал ребром. Но обо всем по порядку.

Театральный мост

Рядом с перекрытым Университетским мостом, к которому вернемся позже, разворачивается огромная стройка 11-ти этажного музейно-театрального комплекса, который объединит филиал Государственного академического Мариинского театра, филиал Русского музея и кузбасский центр искусств. Рядом с ним, немного ближе к Томи, будет возведена стометровая гостиница, территория под которую уже огорожена и готовится к стройке. Между двумя этими зданиями и пройдет Театральный мост.

Он рассчитан на четыре дорожные полосы и два широких тротуара, совмещенных со специальными велодорожками. Мост соединит проспект Притомский с улицей Мичурина, благодаря чему кемеровчане почти по прямой смогут доехать или прогуляться из Ленинского района в Центральный.

На данный момент дорожники приступили к последнему этапу строительства моста – монолитным работам, то есть установке железобетонных конструкций. Подходы к мосту с обеих сторон почти завершены, осталось провести освещение. Генеральный директор подрядной организации АО «Кемеровоспецстрой» Александр Выприцкий обещает, что в конце октября 2023 года движение по мосту откроется.

Также над мостом здание театра оперы и балета с гостиницей будет соединять теплый переход, чтобы гости города смогли надеть каблучки и вечерние платья и спокойно попасть на спектакль через «пешеходный тоннель».

Театральный мост планируют открыть в октябре 2023 года. Фото: Елизавета ТЕЛЬМАНОВА,

«Стекляшка», он же «Хрустальный» мост

Строительство «стеклянного» пешеходного моста через Искитимку началось в 2021 году и основная конструкция полностью готова. Но открытие моста откладывается в связи с необходимости благоустройства безопасных и комфортных спусков. На данный момент уже разработан проект прилегающей территории вокруг моста. Власти города рассказали, что долгожданный объект будет сдан в 2024 году.

Университетский мост

В этом году вместе с перекрытием улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев у кемеровчан «отобрали» Университетский мост. Глава областной столицы Дмитрий Анисимов объясняет, что это вынужденная и внеплановая мера. После перекрытия двух полос моста и старта дорожных работ на этом участке вскрылись неожиданные проблемы: лопнувшие ригеля, полуаварийное состояние опорных конструкций моста, поврежденные бетонные поверхности.

На данный момент самые тяжелые работы завершены, заменены больше 30 тысяч болтов, усилены мостовые конструкции. В процессе находится монтаж деформационных швов, которые будут спасать мост и асфальт от сильных изменений из-за перепадов температур.

– Сегодня мы приступили к обратной сборке моста. Уже делают гидроизоляцию шкафной стенки (береговой опоры моста). На самой плоскости моста уже выполнена на 2/3 стяжка, тоже будем делать гидроизоляционный ковер и готовы принимать асфальт, – объяснил Дмитрий Анисимов.

Движение по мосту планируют открыть уже в сентябре этого года.

Стеклянный мост построили в 2022 году, но откроют в 2024-м. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Кузбасский мост

Тихо ведутся ремонтные работы и на Кузбасском мосту через реку Томь. Пока строители работают на подмостовом пространстве у деревни Красная, чтобы не создавать дополнительных трудностей на дорогах города.

В планах на ремонт этого моста отведено три года, с 2023 по 2025. Здесь также необходимо будет полностью поменять все ригеля, бетонные конструкции, которые сейчас находятся в крайне изношенном состоянии, часть несущей конструкции, верхнее покрытие.

Мэр города успокаивает, что полного перекрытия моста ждать не надо. Ремонтные работы будут вестись частями, по очереди на разных участках и полосах дороги. Однако несколько раз мост полностью закрыть все же придется для прокладки деформационных швов, но это будут краткосрочные неудобства.