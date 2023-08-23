Кемеровчанин отдохнул у тещи в Сочи на похищенные у нее 17 миллионов рублей

Кемеровчанин отдохнул у тещи в Сочи на похищенные у нее миллионы Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи поймали кемеровчанина, который спустил за три дня похищенные у тещи, у которой гостил в Хостинском районе города - курорта, 17 миллионов рублей. Все деньги он за три потратил на проституток, выпивку и обратную дорогу в Сибирь на такси.

Деньги мужчина, в отсутствие тещи, похитил прямо с сейфом. Вызвал такси и попросил водителя помочь ему вынести стальное хранилище из дома, придумав байку про необходимость отвезти сейф в ремонтную мастерскую. Мол, замок потерял. Позже на кадрах видеонаблюдения хорошо видно как двое мужчин выносят сейф из дома, кладут его в машину и уезжают.

- Поверили этой истории и в мастерской. Едва ее рабочие распилили ящик, как кемеровчанин вынул из сейфа деньги с ювелирными украшениями и уехал тратить награбленное, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Львиную долю денег злоумышленник потратил на услуги местных проституток, и алкогольные вечеринки в ресторанах. А на последние 300 тысяч мужчина решил вернуться домой в Кемерово на такси.

Причем сумму таксисту он, как позже выяснилось, озвучил сам. Будучи глубоко нетрезвым, протянул деньги ошалевшему от такой удачи водителю, многозначительно и гордо подчеркнув: «Сдачи не надо».

Чтобы поймать семейного вора сочинским полицейским пришлось «гнаться» за ним через полстраны. В итоге ушлого зятя задержали в кемеровской квартире его сестры.

- Против мужчины возбудили уголовное дело, он заключен под стражу и находится сейчас в одном из СИЗО Краснодарского края. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье 158 УК РФ «Кража», - добавили краснодарские полицейские.

- Украденные деньги, - пояснили юристы, - вернуть будет крайне сложно, а вот ювелирные изделия, которые мужчина, по всей видимости, сбыть не успел, уже отдали законной владелице.