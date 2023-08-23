«Смотрели на Воланда, а видели графа Монте-Кристо»: кемеровчане вспомнили последние гастроли Виктора Авилова в Кемерове

Виктор Авилов остался в памяти зрителей тонким , проникновенным актером. Архив московского театра на юго-западе.

19 лет назад - 21 августа 2004 года - ушел из жизни блистательный советский и российский актер Виктор Авилов. За три месяца до своего ухода актер сыграл в Кемерове Воланда в антрепризном спектакле «Мастер и Маргарита». Это был его последний гастрольный выход на сцену. Сегодняшнему корреспонденту «Комсомолки», а тогда актеру одного из кемеровских театров Анатолию Болдыреву удалось пообщаться с Авиловым. Вот что из этого вышло.

Только Булгаков и ничего более

Май, будний день, со служебного входа в филармонию заходит антрепризная труппа, Авилов последний. Ловлю момент, спрашиваю, можно ли пообщаться. Он улыбается и так как-то по-свойски говорит: «Ну, пойдем, пообщаемся, до спектакля еще полтора часа».

- А вам удобно? Настроиться ведь надо перед спектаклем.

- Настраиваться надо пианино, - не без юмора замечает Виктор Васильевич.

Поднимается по лестнице он через две ступеньки. Худющий, как спичка. Даже худее, чем я его представлял.

- Ну, так о чем хотите у меня поспрошать? О личной жизни не скажу, о любовницах тем более.

- А вот этот спектакль «Мастер и Маргарита», - интересуюсь, - что он для вас? Не боитесь играть, роль-то мистическая? И вот еще вопрос: что личного в нее вносите? Какие ассоциации?

- Только то, что у автора написано. Ничего больше. Это ведь, чего Булгаков написал, оно все существует. И не настраиваюсь перед спектаклем. Глупо, можно перегореть и выйти на сцену пустым. Гримируюсь, одеваюсь за 10-15 минут. Однажды, правда, не успел. Мольера играл у себя в театре на Юго-Западе. Помреж влетает: «Витя, музыка пошла». Ну, пусть идет, говорю, скоро и я за ней выйду. Пришлось звукорежиссеру по новой трек включать. Кстати, оригинально получилось. А насчет мистики, люди реально чудили после Мастера. Один зритель не на том автобусе домой уехал, как мне потом рассказывали, вторая женщина ботинки в холодильник ставила, придя домой.

Проникновенные глаза Виктора Авилова гипнотизировали зрителей. Архив московского театра на юге-западе.

Граф Монте-Кристо навсегда

Авилов очень гордился тем, что у него не было специального актерского образования. Говорил, с корочкой индустриального техникума какой с него спрос, если ляп какой на спектакле, оговорка, к примеру.

- Мы вообще за еду играли одно время, театр-то любительским был. Это позже, на заре 70-х, я уже не смог разделять автобазу, где работал, со сценой. Выбрал театр.

- А «Узник замка Иф»? - ни с того ни с сего перескочил я к его самой известной роли в кино.

Авилов опешил, вздохнул, облокотился на спинку кресла и как-то с укором взглянул на меня.

- А Графа Монте-Кристо я вообще отказывался играть, ну какой, говорю Эмиличу (Георгий Эмильевич Юнгваль-Хилькевич, режиссер фильма «Узник замка Иф», - ред.), я - Монте-Кристо? Он красавец. «Нет!», - кричал он, - «Он внутренний деспот, возомнивший себя Богом, у него нутро твое, понимаешь, Витя, твое! Твои глаза руки, походка!». Господи, думаю, вот так откажешься, прибьет ведь.

Авилов сказал, что не было в его жизни ни одного интервью или вот такого задушевного разговора, чтобы не вспомнили про его знаменитую роль.

- Смотрят на моего Воланда, а видят в нем Графа Монте-Кристо. Но я рад, что она зацепила зрителей, что их оживил мой сценический глоток воздуха. Но честно вам признаюсь, внутренне меня это иногда раздражает. Но это извечный актерский комплекс.

Магия жестов и голоса

Взглянув на часы, Авилов засуетился, мгновенно вскочил с кресла.

- Давай в зал, после спектакля подходи, договорим. А заодно расскажешь свои ощущения. Мне будет очень интересно. Вот так будет действительно справедливо: я тебе душу изливаю, а ты мне свои впечатления.

Душу излить я готов был Авилову уже после первого акта, в котором, да и вообще на протяжении всего спектакля, он творил чудеса. Он попросту гипнотизировал зрительный зал. И, главное, оказался, как я ни пытался найти изъяны в его актерской игре, стопроцентным Воландом. Его образ был построен на жестах. Голос спокойный, а внутри все кипит. И с чего бы вдруг взрыв зрительских аплодисментов, когда он предлагает Маргарите испить чашу с кровью: «Пейте, Маргарита Николаевна, кровь ушла в землю, и там наросли виноградные сады. Пейте». Как это объяснить? Или на фразе: «И как так случайно у него почему-то вдруг саркома легкого», - кто-то в зале довольно болезненно закашлялся.

Впрочем, Авилов это, конечно, слышал. И его пауза, которую он после кашля в зале сделал, а потом произнес «Точно!», тоже сорвала аплодисменты.

- У меня нет для вас, Виктор Васильевич, критики, вы играли, как дышали, - признался я актеру, провожая его в гостиницу «Кузбасс». - Вы заменили отсутствие громоздких декораций своей внутренней энергетикой. Не каждому дано.

- Не я, - вполне серьезно сказал Авилов, - наш актерский ансамбль, вы же артист. Больше никогда так не говорите. И, на самом деле, декораций не хватало, но здесь расчет как раз на внутренний стержень артистов.

Авилов сожалел, что я не смог положить в их бочку меда свою ложку дегтя. Но сделал этот сам.

- Вот сегодняшний спектакль слишком был несдержанным, менее закрытым, как того требует наша концепция, а более эмоциональным. Оттого слишком много смеха было в зале, - рассуждал он.

Расстроил шарфик

У самой гостиницы он взглянул направо через дорогу и, показав пальцем на школу №62, заявил: «Здесь я учился». В смысле эта школа как две капли похожа на ту, где я учился, - расшифровал он.

- А учились-то вы как, Виктор Васильевич? - ухватился я за его детство.

- Лучше не надо, - улыбнулся он. - Да шучу, нормально, как все, с переменным успехом. Но, поверьте, сильно в Дюму и Булгакова в школьные годы не углублялся и уж точно о театре и столь великих ролях и думать не знал. А оно, видите, как интересно повернулось.

Известный кемеровский журналист Константин Ивачев тоже вспомнил последние гастроли Авилова в Кемерове. Оказывается, актер, по его словам, потерял в Кемерове свой любимый белый шарфик.

- Я встретил Виктора Васильевича на ресепшене в гостинице «Кузбасс». Он был грустный и растерянный. Искал шарфик. Я вместе с ним включился в поиск. Часа полтора искали, нашли в итоге в его номере, на двери висел. Он просто не заметил. Потом пили кофе и долго разговаривали. Наутро самолет, а он так и не поспал. Говорит, в самолете высплюсь. И в этот же день, как оказалось, у него еще важная репетиция была в Москве.

Константин вызвался проводить артиста в аэропорт, и Авилов даже обрадовался. Сказал, что его вот так никто никогда из простого люда ни разу не провожал.

- Он еще, помню, сказал, что сам любит всех провожать. А на прощанье сказал, что не прощается. Я тоже так думал, но судьба распорядилась иначе, - вспомнил Константин Ивачев..