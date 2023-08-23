«Смотрели на Воланда, а видели графа Монте-Кристо»: кемеровчане вспомнили последние гастроли Виктора Авилова в Кемерове

Виктор Авилов остался в памяти зрителей тонким , проникновенным актером. Архив московского театра на юго-западе.
19 лет назад - 21 августа 2004 года - ушел из жизни блистательный советский и российский актер Виктор Авилов. За три месяца до своего ухода актер сыграл в Кемерове Воланда в антрепризном спектакле «Мастер и Маргарита». Это был его последний гастрольный выход на сцену. Сегодняшнему корреспонденту «Комсомолки», а тогда актеру одного из кемеровских театров Анатолию Болдыреву удалось пообщаться с Авиловым. Вот что из этого вышло.
Май, будний день, со служебного входа в филармонию заходит антрепризная труппа, Авилов последний. Ловлю момент, спрашиваю, можно ли пообщаться. Он улыбается и так как-то по-свойски говорит: «Ну, пойдем, пообщаемся, до спектакля еще полтора часа».
- А вам удобно? Настроиться ведь надо перед спектаклем.
- Настраиваться надо пианино, - не без юмора замечает Виктор Васильевич.
Поднимается по лестнице он через две ступеньки. Худющий, как спичка. Даже худее, чем я его представлял.
- Ну, так о чем хотите у меня поспрошать? О личной жизни не скажу, о любовницах тем более.
- А вот этот спектакль «Мастер и Маргарита», - интересуюсь, - что он для вас? Не боитесь играть, роль-то мистическая? И вот еще вопрос: что личного в нее вносите? Какие ассоциации?
- Только то, что у автора написано. Ничего больше. Это ведь, чего Булгаков написал, оно все существует. И не настраиваюсь перед спектаклем. Глупо, можно перегореть и выйти на сцену пустым. Гримируюсь, одеваюсь за 10-15 минут. Однажды, правда, не успел. Мольера играл у себя в театре на Юго-Западе. Помреж влетает: «Витя, музыка пошла». Ну, пусть идет, говорю, скоро и я за ней выйду. Пришлось звукорежиссеру по новой трек включать. Кстати, оригинально получилось. А насчет мистики, люди реально чудили после Мастера. Один зритель не на том автобусе домой уехал, как мне потом рассказывали, вторая женщина ботинки в холодильник ставила, придя домой.
Проникновенные глаза Виктора Авилова гипнотизировали зрителей. Архив московского театра на юге-западе.
Авилов очень гордился тем, что у него не было специального актерского образования. Говорил, с корочкой индустриального техникума какой с него спрос, если ляп какой на спектакле, оговорка, к примеру.
- Мы вообще за еду играли одно время, театр-то любительским был. Это позже, на заре 70-х, я уже не смог разделять автобазу, где работал, со сценой. Выбрал театр.
- А «Узник замка Иф»? - ни с того ни с сего перескочил я к его самой известной роли в кино.
Авилов опешил, вздохнул, облокотился на спинку кресла и как-то с укором взглянул на меня.
- А Графа Монте-Кристо я вообще отказывался играть, ну какой, говорю Эмиличу (Георгий Эмильевич Юнгваль-Хилькевич, режиссер фильма «Узник замка Иф», - ред.), я - Монте-Кристо? Он красавец. «Нет!», - кричал он, - «Он внутренний деспот, возомнивший себя Богом, у него нутро твое, понимаешь, Витя, твое! Твои глаза руки, походка!». Господи, думаю, вот так откажешься, прибьет ведь.
Авилов сказал, что не было в его жизни ни одного интервью или вот такого задушевного разговора, чтобы не вспомнили про его знаменитую роль.
- Смотрят на моего Воланда, а видят в нем Графа Монте-Кристо. Но я рад, что она зацепила зрителей, что их оживил мой сценический глоток воздуха. Но честно вам признаюсь, внутренне меня это иногда раздражает. Но это извечный актерский комплекс.
Взглянув на часы, Авилов засуетился, мгновенно вскочил с кресла.
- Давай в зал, после спектакля подходи, договорим. А заодно расскажешь свои ощущения. Мне будет очень интересно. Вот так будет действительно справедливо: я тебе душу изливаю, а ты мне свои впечатления.
Душу излить я готов был Авилову уже после первого акта, в котором, да и вообще на протяжении всего спектакля, он творил чудеса. Он попросту гипнотизировал зрительный зал. И, главное, оказался, как я ни пытался найти изъяны в его актерской игре, стопроцентным Воландом. Его образ был построен на жестах. Голос спокойный, а внутри все кипит. И с чего бы вдруг взрыв зрительских аплодисментов, когда он предлагает Маргарите испить чашу с кровью: «Пейте, Маргарита Николаевна, кровь ушла в землю, и там наросли виноградные сады. Пейте». Как это объяснить? Или на фразе: «И как так случайно у него почему-то вдруг саркома легкого», - кто-то в зале довольно болезненно закашлялся.
Впрочем, Авилов это, конечно, слышал. И его пауза, которую он после кашля в зале сделал, а потом произнес «Точно!», тоже сорвала аплодисменты.
- У меня нет для вас, Виктор Васильевич, критики, вы играли, как дышали, - признался я актеру, провожая его в гостиницу «Кузбасс». - Вы заменили отсутствие громоздких декораций своей внутренней энергетикой. Не каждому дано.
- Не я, - вполне серьезно сказал Авилов, - наш актерский ансамбль, вы же артист. Больше никогда так не говорите. И, на самом деле, декораций не хватало, но здесь расчет как раз на внутренний стержень артистов.
Авилов сожалел, что я не смог положить в их бочку меда свою ложку дегтя. Но сделал этот сам.
- Вот сегодняшний спектакль слишком был несдержанным, менее закрытым, как того требует наша концепция, а более эмоциональным. Оттого слишком много смеха было в зале, - рассуждал он.
У самой гостиницы он взглянул направо через дорогу и, показав пальцем на школу №62, заявил: «Здесь я учился». В смысле эта школа как две капли похожа на ту, где я учился, - расшифровал он.
- А учились-то вы как, Виктор Васильевич? - ухватился я за его детство.
- Лучше не надо, - улыбнулся он. - Да шучу, нормально, как все, с переменным успехом. Но, поверьте, сильно в Дюму и Булгакова в школьные годы не углублялся и уж точно о театре и столь великих ролях и думать не знал. А оно, видите, как интересно повернулось.
Известный кемеровский журналист Константин Ивачев тоже вспомнил последние гастроли Авилова в Кемерове. Оказывается, актер, по его словам, потерял в Кемерове свой любимый белый шарфик.
- Я встретил Виктора Васильевича на ресепшене в гостинице «Кузбасс». Он был грустный и растерянный. Искал шарфик. Я вместе с ним включился в поиск. Часа полтора искали, нашли в итоге в его номере, на двери висел. Он просто не заметил. Потом пили кофе и долго разговаривали. Наутро самолет, а он так и не поспал. Говорит, в самолете высплюсь. И в этот же день, как оказалось, у него еще важная репетиция была в Москве.
Константин вызвался проводить артиста в аэропорт, и Авилов даже обрадовался. Сказал, что его вот так никто никогда из простого люда ни разу не провожал.
- Он еще, помню, сказал, что сам любит всех провожать. А на прощанье сказал, что не прощается. Я тоже так думал, но судьба распорядилась иначе, - вспомнил Константин Ивачев..
Директор Театра на юго-западе Дмитрий Берестов возложил цветы на могиле актера. Архив московского Театра на юго-западе.