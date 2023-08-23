В Кузбассе состоялся финал конкурса профессионального мастерства СУЭК. Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

Производственные соревнования СУЭК по профмастерству среди угольных предприятий «Шахтерский олимп – 2023» прошли с 20 по 22 августа в Кузбассе.

В общей сложности более двухсот участников из пяти регионов России проявляли свое мастерство в восьми номинациях.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

Состязания проходили в реальных условиях. Очистники не только сдавали теорию, но и выдавали на-гора уголь из действующей лавы № 5007 на шахте имени В.Д. Ялевского. На этом же предприятии проходчики с помощью комбайнов фронтального и избирательного действия готовили надежный очистной фронт. Электрослесари подземные на заводе «Сиб-Дамель» - сервисном мехзаводе - разделывали и соединяли электрокабели, определяли и устраняли неисправности в пускателе, меняли обойму насоса и в завершение перекачивали воду из одной емкости в другую. Здесь же свое мастерство делом доказывали токари, сварщики и операторы станков с программным управлением предприятий, входящих в ООО «Единая сервисная компания СУЭК». Им нужно было по чертежам сварить детали, выточить штуцер и фланец.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

Во всех номинациях основным критерием определения победителей являлось выполнение заданий с соблюдением всех норм безопасности, максимально качественно и за минимальное время.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

Как отмечают сами участники – большим дополнительным испытанием стало преодоление волнения, вызванного огромным желанием не подвести свои команды.

На торжественной церемонии закрытия Олимпиады генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин поблагодарил всех участников за добросовестное отношение к своему горняцкому делу. Он подчеркнул, что в предпраздничные дни свое профессиональное мастерство в Республике Хакасия и Красноярском крае проявляли также открытчики. Олимпиада еще раз позволила объединить лучших представителей большинства шахтерских профессий СУЭК, и эта добрая традиция обязательно будет иметь свое продолжение.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий напомнил, что Олимпиады являются еще и смотром новых технологий. В этот раз команды по достоинству оценили начавший применяться на шахтах подземный пневмотранспорт для пассажирских перевозок.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

По итогам конкурса «Шахтерский олимп – 2023» больше всего призовых мест завоевала шахта имени В.Д. Ялевского. Ее представители победили в номинациях «Лучшая бригада по подземной добыче угля», «Лучшая бригада по проведению горных выработок комбайнами избирательного действия» и «Лучшая команда электрослесарей подземных». Отметим также успех проходчиков шахты имени А.Д. Рубана в номинации «Лучшая бригада по проведению горных выработок комбайнами фронтального действия». В соревнованиях работников сервисных предприятий лидером по количеству полученных наград стало ООО «Сиб-Дамель».