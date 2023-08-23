Лето вернулось: в Кузбассе потеплеет до +30 градусов Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует аномальное повышение температуры до конца недели в Кузбассе. По словам Вильфанда, температура воздуха в Кемеровской области составит 28-30 градусов, а это показатели выше нормы на семь-девять градусов. Пик тепла придется на 27-28 августа.

Впрочем, согласно прогнозу синоптиков Кемервоского гидрометцентра, аномально высокое повышение температуры в кузбассовцы ждет и раньше. Уже в четверг, 24 августа ожидается +26... +31 градус. Самым жарким днем недели станет пятница, по Кемеровской области также возможно превышение 30 градусных отметок. При этом сильных осадков синоптики не прогнозируют, но вероятность ливня остается, учитывая уже насыщенную влагой почву. Начиная с субботы, погода ожидается с переменчивым характером, при прохождении холодного атмосферного фронта начнется понижение температуры, что принесет прохладные выходные. В понедельник, температура воздуха вновь начнет повышаться.