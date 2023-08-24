В Кузбассе спасут больше людей

Трансплатологических центров в Кузбассе стало больше Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Цивилев обсудил с главным трансплантологом России Сергеем Готье перспективы региональных медцентров по пересадке органов

Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова побывал в региональных медцентрах, где пересаживают органы. Ученый отметил грамотно выстроенную работу по выявлению и маршрутизации пациентов.

- В Кузбассе четко ведутся реестры пациентов с хронической сердечной недостаточностью, на гемодиализе, с циррозом печени, четко работает дорожная карта по тем пациентам, которым уже проведена трансплантация органов. В регионе отличная база для обучения и профессионального роста трансплантологов. Важно, что кузбасские медицинские центры имеют специализированные лаборатории и оборудование для инструментальной диагностики. При проведении родственной трансплантации доктора используют современную методику лапароскопического изъятия органа у донора, что позволяет снизить риски и делает операцию менее травматичной, благодаря чему доноры быстрее восстанавливаются, - отметил Сергей Готье.

По мнению губернатор региона, Кузбасс действительно сегодня - один из лидеров в стране по количеству успешно пересаженных органов.

- С начала текущего года кузбасские трансплантологии сохранили жизнь и здоровье 61 человеку. Это дорогого стоит, - отметил Сергей Цивилев.

В Кузбассе операции по пересадке органов проводят в двух больницах региона. Кузбасская областная клиника им С.В. Беляева занимается пересадками почек, печени и глазной роговицы. Сердце пересаживают в Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. А недавно, Новокузнецкий филиал Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша получил лицензию на трансплантацию печени.

А это значит, что в Кузбассе спасут гораздо больше человеческих жизней