Строительство нового угольного блока началось в Кузбассе

В Кузбасее построят новый угольный блок

Угольный блок возведут к 2027 году, его ввод в эксплуатацию повысит производительность горных работ, безопасность труда шахтеров и сократит время на доставку угля потребителям. Блок оснастят новейшим цифровым горно-шахтным оборудованием. Мощности нового участка рассчитаны на 20 лет. Об этом «Комсомолке» сообщили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

- Инвестпроект включает в себя строительство комплекса зданий и сооружений, а также свыше 20 км необходимых подземных горных выработок для отработки пластов. Горные выработки оснастят видеонаблюдением и умным машинным зрением. Добыча топлива будет полностью автоматизированной без участия человека. Интеллектуальные цифровые системы позволят управлять лавой удаленно, - сообщили «Комсомолке» в региональном правительстве.

При разработке проекта сибирские специалисты опирались на передовой опыт китайских коллег по организации подобных блоков. Для дальнейшего развития сотрудничества и обмена идеями угольщики региона и руководители китайской угольной промышленности подписали в среду, 23 августа соглашение о сотрудничестве.

Сергей Цивилев рассказал, что рядом с новым блоком будет действовать экополигон, который поможет восстановить нарушенные земли и соответственно улучшит экологическую ситуацию в Междуреченске.

- На десяти экспериментальных участках угольщики в два этапа высадят более шести тысяч саженцев ели, липы, сосны, лиственницы. Первые деревья высажены еще в мае, остальные посадят в сентябре. Нашим ученым предстоит на экополигоне серьезно поработать над техническими решениями для подбора оптимальных составов почвы с использованием горных пород и окисленных углей. Им предстоит оценить возможность поглощения углекислого газа молодыми деревьями, - подчеркнул Сергей Цивилев.