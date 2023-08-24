Региональный центр компетенций Кузбасса вновь подтвердил соответствие высоким стандартам качества

Федеральные эксперты высоко оценили работу специалистов Регионального центра компетенций в Кузбассе в сфере производительности труда. Фото: Пресс-служба РЦК,

Региональный центр компетенций (РЦК), созданный в Кузбассе для сопровождения проектов по внедрению бережливых технологий на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда», успешно прошел процедуру сертификации. Работу кузбасских специалистов высоко оценили федеральные эксперты.

Сертификация РЦК введена Федеральным центром компетенций (ФЦК) с 2021 года и проводится ежегодно. Ее цель – оценить эффективность работы региональных команд с предприятиями, а также выявить и тиражировать лучшие практики из регионов.

Кузбасский центр третий год подряд подтверждает, что обладает всеми необходимыми ресурсами, а уровень квалификации специалистов позволяет качественно осуществлять адресную поддержку компаний-участников нацпроекта.

«Наша задача - помочь бизнесу с помощью бережливых технологий эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечить полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику. В результате снижается себестоимость продукции, сокращается время ее производства и повышается качество. Эти достижения влияют как на экономические результаты самой компании, так и на рост всей кузбасской экономики в целом», - отметил руководитель Центра компетенций Кузбасса Дмитрий Перекрестов.

Работу кузбасской команды РЦК оценивала комиссия из представителей Минэкономразвития РФ, ФЦК, а также РЦК Воронежской и Томской областей. Сертификация проходила в два этапа. Первый включал заочную оценку выполнения целевых показателей, а также сроки реализации проектов на предприятиях. В рамках второго, очного этапа, члены комиссии наглядно оценивали результаты реализации проектов бережливого производства на самих предприятиях. Эксперты посетили два кузбасских предприятия, на которых оптимизированы производственные процессы при поддержке РЦК - компанию «СИТК» и предприятие «ФАЗА».

СПРАВКА «КП»

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получает уже 74 компании несырьевых отраслей экономики.