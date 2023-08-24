«Общество и выборы»: эксперт из Кузбасса рассказал об опыте работы с избирателями

Руководитель кузбасского Штаба по общественному наблюдению за ходом выборов Владислав Овчинников рассказал об опыте работы с избирателями. Фото: Общественная палата Кузбасса.

Круглый стол «Общество и выборы» в Новосибирске собрал экспертов и представителей общественных штабов из Омской области, Кузбасса, Алтайского края и ХМАО-Югры. Участники дискуссионной площадки рассказали о региональных практиках по мониторингу выборов и вовлечению молодежи в общественное наблюдение. Модератор круглого стола, ответственный Секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов выделил две глобальных задачи: не дать кому-либо из участников выборов нарушить закон и вместе с тем – защитить избирательную систему от фейков и провокаций.

- Наша общая задача – поделиться опытом, мнениями и подумать, что нам улучшить в работе, потому что, выйдя из одной избирательной кампании, мы переходим в другую – в избирательную кампанию по выборам Президента РФ, – подчеркнул Александр Точенов.

Наш регион представлял председатель Общественной палаты Кузбасса, руководитель Штаба по общественному наблюдению за ходом выборов Владислав Овчинников. Он отметил, что в Кемеровской области Общественный штаб по наблюдению за выборами большое внимание уделяет информированию и просвещению кузбассовцев, в том числе и будущих избирателей. На площадке Клуба экспертов вместе с представителями ведущих СМИ проходит обсуждение всех этапов избирательной кампании.

- Мы проводим встречи со школьниками и студентами, с журналистами – рассказываем об истории избирательной системы, эволюции общественного наблюдения и его возможностях сегодня, а также новых формах голосования, - сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Кузбассе Владислав Овчинников.

Участники дискуссионной площадки рассказали о региональных практиках по мониторингу выборов и вовлечению молодежи в общественное наблюдение. Фото: Общественная палата Кузбасса.

Благодаря широкому сотрудничеству со всеми субъектами общественного наблюдения, со всеми «здоровыми силами» (в том числе блогерами, молодежными объединениями), заинтересованными в чистоте и честности выборов, в развитии нашего общества и государства, в регионе с помощью СМИ и Интернет-сети развернуто информирование граждан о предстоящих 8,9,10 сентября выборах.

Так, последний социологический срез (21 августа) показал, что более 80 % избирателей знают, что в Кузбассе в сентябре состоятся выборы Губернатора. Причем с мая по август наблюдается положительная динамика. По мнению экспертов, это дает возможность предполагать, что явка на выборах в сентябре будет высокой.