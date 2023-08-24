В Новокузнецке на время празднования Дня Шахтера перекроют центр города

Фото: администрация г. Новокузнецк

24 и 25 августа в Новокузнецке в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Шахтера, изменится организация дорожного движения в центрально части города. Из-за временных ограничений новокузнечанам придется заранее простраивать свой путь по городу и привыкать к новым «правилам». Власти города сообщили, что будут перекрыты десяти участков важных улиц, жители не смогут воспользоваться более чем 15 парковками, а 36 автобусов и троллейбусов изменят свои маршруты. Рассказываем, что, где, когда перекроют в центре Новокузнецка на День шахтера и как поедет транспорт.

Какие улицы будут перекрыты

С 20.00 24 августа до 23.00 25 августа вводится временное прекращение движения на проезде между Театральной площадью и домом №20 по проспекту Металлургов.

С 15.00 24 августа до 17.00 25 августа будет перекрыта первая полоса с нечетной стороны улицы Кирова напротив Администрации города (улица Кирова №71) от улицы Тольятти до улицы Тольятти.

Почти на весь день, с 7.00 до 23.00, 25 августа будет перекрыт участок проспекта Металлургов от пересечения с улицей Кутузова до пересечения с улицей Кирова.

С 09.00 до 16.00 25 августа будет закрыт проезд улицы Кирова от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома № 55 (ТРЦ «Сити Молл»).

С 12.00 до 16.00 этого же дня перекроют еще два участка дорог: проспект Кузнецкстроевский от проспекта Пионерский до перекрестка с круговым движением у дома № 55 по улице Кирова и саму улицу Кирова от этого же перекрестка с круговым движением до улицы Спартака.

С 12.00 до 23.00 25 августа нельзя будет проехать по следующим дорогам: улица Кирова от улицы Спартака до пересечения с проспектом Курако, проспект Металлургов от улицы Кирова в сторону театра «Сказ» до проспекта Пионерский, улица Суворова на участке от проспекта Курако до улицы Металлургов и улица Воровского от дома №9 до пересечения с улицей Металлургов (параллельно скверу Бардина).

Где нельзя парковаться

По сообщениям администрации города Новокузнецк в целях обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении Парада Шахтеров с 17.00 24 августа до 23.00 25 августа вводится временный запрет стоянки автомобилей на парковках на улице Кирова у домов №№21а, 23, 23а, 25, 40, 50, 56, 64, 74 и на проспекте Металлургов напротив зданий №№ 16, 19, 25, 27, 31, 33, 34.

Как будет двигаться общественный транспорт

25 августа с 7.00 до 23.00 изменятся следующие автобусные маршруты:

Автобус №7 в прямом и обратном направлениях будет следовать по маршруту от Вокзала через проспект Курако, улицу Музейная, проспект Строителей, улицу Орджоникидзе, проспект Металлургов и далее с обычными остановками.

Автобус №23 от Левого Берега поедет по проспекту Дружбы, улице Кутузова, улице Циолковского, улице Транспортная, через Вокзал на проспект Курако, улицу Куйбышева, а далее по постоянным маршрутам в прямом и обратном направлении.

Автобусный маршрут №50 от Левого Берега пройдет по проспекту Дружбы, улице Кутузова, улице Циолковского, улице Транспортная до Вокзала – в прямом и обратном направлении.

Маршрут №53 при движении в прямом направлении: от остановки «Вокзал (платформа №1)» по проспекту Курако и улице Музейная до остановки «8-я проходная», далее по маршруту. На обратном пути: от остановки «8-я проходная» через улицу Музейная, улицу Рудокопровая, затем по проспекту Курако до остановки «Вокзал (платформа №1)».

Автобус №54 при движении в прямом направлении: от остановки «Площадь Побед» по проспекту Курако до Вокзала с выездом на проспект Курако и далее по маршруту. В обратном направлении: от остановки «Вокзал (платформа №10)» до перекрестка с круговым движением у Вокзала с выездом на проспект Курако, по улице Музейная до остановки «8-я проходная».

Автобус №66 при движении в прямом и обратном направлении проследует от проспекта Октябрьский по проспекту Дружбы, улице Кутузова, Циолковского и Транспортной, затем по проспекту Курако, улице Музейная, проспекту Строителей, улице Орджоникидзе и проспекту Металлургов. Далее – по маршруту.

При движении в прямом направлении автобус №81 отправится от проспекта Строителей по проспекту Металлургов, улице Орджоникидзе, улице Майская, проспекту Строителей, улице Рудокопровая, проспекту Курако до Вокзала. В обратном направлении – по проспекту Курако, улице Музейная, проспекту Строителей, улице Орджоникидзе, проспекту Металлургов, проспекту Строителей и далее по маршруту.

№345 от «Левого берега» (две остановки на улице Кирова,111Б и улице Кирова, 100) по улицам Запорожская, Ноградская и далее по привычным маршрутам в прямом и обратном направлении.

25 августа с 9.00 до 16.00 изменятся следующие автобусные маршруты:

Автобусы №№5, 70 и 88 от «Левого Берега» проедут по проспекту Дружбы, улице Кутузова, улице Циолковского, улице Транспортная до Вокзала и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении.

Маршруты №№25, 25* будут проходить от ТЦ Лента на улице Транспортная до остановки «Левый берег» на Кирова, 111Б и Кирова, 100, потом по улице Запорожская, улице Ноградская, проспекту Строителей и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобус №27 от «Левого берега» заедет на улицу Запорожская, улицу Ноградская и далее вернется на привычный маршрут в обе стороны.

Автобус №28 при движении в прямом направлении от ТЦ Лента на улице Транспортная доедет до остановок «Левый берег», затем по улицам Запорожская, Павловского и далее по маршруту. В обратном направлении: от улицы Павловского через Запорожскую до остановки «Левый берег» на Кирова, 111Б.

Маршрут №80 изменится таким образом: при движении в прямом направлении автобус отправится от проспекта Кузнецсктроевский по улице Орджоникидзе, улице Майская, проспекту Строителей, улице Рудокопровая, проспекту Курако до Вокзала. В обратном направлении автобус проедет по проспекту Курако, улице Музейная, проспекту Строителей и далее по маршруту.

Автобус № 87 от остановки «Рембыттехника» отправится по проспекту Строителей, проспекту Кузнецкстроевский, повернет на перекрестке с круговым движением на улицу Павловского, затем по улице Запорожская до двух остановок «Левый берег» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобусы №№ 164, 168, 169 от «Левого берега» поедут на Вокзал по улице Транспортная.

Автобусы №№ 102, 103, 104, 105, 105к, 104с,106, 107, 107С, 108, 110 – от Вокзала по проспекту Курако, улице Музейная, проспекту Строителей и далее по маршрутам в обоих направлении.

25 августа с 7.00 до 23.00 изменятся следующие троллейбусные маршруты:

Троллейбус №1 будет курсировать по временному маршруту «Проспект Строителей – Ярославская», троллейбус №2 – по временному маршруту «Проспект Строителей – 13 микрорайон/Горбольница №8».

Троллейбусный маршрут №3 до 16.00 будет закрыт, с 16.00 до 23.00 откроется с остановками «Левый берег – Вокзал – Парк Гагарина – Левый берег».

Троллейбусы №№5,6а в прямом направлении поедут по временному маршруту «Ника – Ноградская – Ярославская», в обратном направлении – «Ярославская – Проспект Строителей – ГИБДД – Ника».

Троллейбус №6 отправится по временному маршруту «Верхняя Островская – Ника – ГИБДД – Проспект Строителей – Верхняя Островская», а троллейбус № 7 по маршруту «Проспект Строителей – Стройбаза».