В Кузбассе осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за парковочного места. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Рудничный районный суд Прокопьевска вынес приговор жителю Новосибирска, который напал на своего соседа из-за парковочного места во дворе одной из многоэтажек на улице Гагарина.

Эта история произошла в феврале 2020 года. 35-летний мужчина из Прокопьевска чуть не стал инвалидом из-за обычной ссоры во дворе дома на улице Гагарина: двое мужчин не поделили место на стоянке. Но вместо спокойного разрешения конфликта дело закончилось выстрелами.

Недовольный мужчина 34 лет разозлился, что его почищенное от снега парковочное место занял другой автомобиль, хозяином которого оказался родственник потерпевшего. В ходе спора прокопчанин, защищавший свою семью, получил пулю в лицо из травматического оружия, которое оказалось в руках у вспыльчивого новосибирца.

Мужчину экстренно доставили в больницу с повреждениями черепа и ушибом головного мозга. Медики были вынуждены удалить один глаз. Позже кузбассовец перенес еще несколько серьезных пластических операций.

Следствие установило, что стрелок владел орудием преступления – травматическим пистолетом «Хорхе» – законно. Дело было передано в суд. Новосибирец проходил по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Спустя три года судебных разбирательств в Прокопьевске был вынесен приговор нападавшему – три года и девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отягчающим обстоятельством для решения суда стала высокая степень общественной опасности преступления.

Приговор вступил в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель BMW выстрелил в глаз мужчине из-за ссоры за парковочное место в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла стрельба из-за ссоры за парковочное место. Вечером 15 ноября 2021 года в полицию позвонил 28-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный выстрелил ему в глаз во дворе дома 7/1 по улице Ивана Фомина. (подробности)

Соседские войны довели двух жительниц Кузбасса до суда

Жительнице Ленинска-Кузнецкого надоело мириться с тем, что ее соседка делает ремонт у себя в квартире. Вместо того чтобы решить вопрос мирно, она решила действовать по-своему (подробности)