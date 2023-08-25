Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе на выходных немного похолодает. Об этом предупредили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Жара, наблюдавшаяся всю неделю в Кузбассе, вернулась ненадолго. Уже сегодня на погоду в нашем регионе начнет оказывать влияние высотный циклон: появился облачность и столбики термометров начнут понижать. К вечеру зарядят дожди, а в ночные часы прогнозируется прохождение холодного атмосферного фронта с усилением ветра, грозами и местами сильными осадками.

В субботу, 26 августа, ночью ожидается температура +10...+15 градусов, в дневные часы +15... +20, местами 25 градусов. Ветер будет северо-западный, ночью 6-11 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду, днем 5-10 с порывами до 18 метров в секунду. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью по северу и днем по югу возможны сильные дожди и грозы.

В воскресенье, 27 августа, ночные температуры составят +9... +14, местами +3... +8, днем +19...+24, местами до +29 градусов. Ветер подует северо-западный с переходом на юго-восточный. Его скорость будет составлять 3-8 метров в секунду, порывы ночью до 15 метров в секунду, днем до 14 метров в секунду. Ночью возможны кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков.

Начало следующей недели ожидается с переменчивой температурой и дождями. В День знаний, 1 сентября, погода в Кузбассе будет пасмурная и прохладная. Что же касается всего сентября, то предварительные данные говорят о том, что по температурам и количеству осадков он будет в пределах климатических норм.