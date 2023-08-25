Названы победители соревнования «Гордость СУЭК - добываем успех»

Фото: СУЭК.

В Кемерове состоялась церемония награждения победителей традиционного производственного соревнования среди предприятий группы компаний СУЭК «Гордость СУЭК - добываем успех».

Согласно Положения, при подведении итогов учитывалась работа коллективов предприятий за шахтерский год - с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. По результатам рассмотрения победителями соревнования в номинациях признаны:

- «Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда» (ПГР) - Шахта «Северная» АО «Ургалуголь»;

- «Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда» (ОГР) - «Восточно-Бейский разрез»;

- «Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда» (ОФ) - Обогатительная фабрика «СУЭК-Хакасия»;

- «Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда» (ПТУ) - Управление по железнодорожному транспорту АО «Разрез Тугнуйский»;

- «Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда» (Сервисное предприятие) - НПО «ЭЛСИБ» ПАО;

- «Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда» (ВСП) - Управление взрывных работ АО «Ургалуголь»;

- «Лучшее предприятие в области безопасности труда» (ПГР) - шахта им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;

«Лучшее предприятие в области безопасности труда» (ОГР) - Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский»;

- «Лучшее предприятие в области безопасности труда» (ОФ) -ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»;

- «Лучшее предприятие в области безопасности труда» (ПТУ) - Производственно-транспортное управление АО "СУЭК-Кузбасс»;

- «Лучшее предприятие в области безопасности труда» (Сервисное предприятие) - «Артемовское РМУ»;

- «Лучшее предприятие в области безопасности труда» (ВСП) - Управление дегазации и утилизации метана (УДиУМ) АО «СУЭК-Кузбасс».

Вручение наград прошло на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня шахтера и 20-летию образования в Кузбассе самого крупного регионального отделения Сибирской угольной энергетической компании.

Фото: СУЭК.

Фото: СУЭК.

Поздравляя победителей соревнования, генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин подчеркнул, что главным слагаемыми успехов наряду с постоянным внедрением эффективных и безопасных технологий является сплоченная, высокопрофессиональная работа трудовых коллективов. А такие церемонии чествования, как и прошедшие накануне шахтерские Олимпиады, позволяют еще раз ощутить, что СУЭК – это одна большая крепкая команда, прочно занимающая лидирующие позиции в российской угледобыче.