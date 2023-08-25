В Кузбассе утонул школьник

В Кузбассе утонул 14-летний школьник

В Кузбассе в новокузнецком пруду утонул 14-летний школьник. Следком возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла на местном водоеме неподалеку от садового общества «Металлист - Северный склон», расположенного в Куйбышевском районе города в четверг, 24 августа, около 14.00.

По предварительной информации, подросток на не оборудованном для купания искусственном пруду находился с братом и друзьями без сопровождения взрослых.

- Мальчик плавать не умел, но все же прыгнул в воду и вскоре стал тонуть. Друзья стали громко звать на помощь. Откликнулся местный житель, вытащивший подростка на берег уже без признаков жизни. Прибывшим на место ЧП медикам «скорой» оставалось лишь констатировать гибель ребенка, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области.

Судебно-медицинская экспертиза в ближайшее время установит точную причину смерти потерпевшего. Скорее всего, мальчик захлебнулся.

Известно, что школьник воспитывался в хорошей добропорядочной семье. Родители уделяли сыну большое внимание. Сам подросток хорошо учился в школе и рос воспитанным ребенком. С «дурными» компаниями связан не был. Не курил, наркотики и спиртное не употреблял.

- Следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего. На основании следственных действий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - добавили в силовом ведомстве региона.

По данным кузбасского МЧС, это уже 16-й случай гибели ребенка на воде в регионе в завершающемся летнем сезоне. Трагедии чаще всего происходили, когда взрослых не было рядом. Однако иногда беды происходят и в их присутствии, когда отвлекаются на какие-то свои дела.

- Несмотря на то, что температура воды на реках, прудах и в озерах понемногу снижается, дети все еще тянутся на берег. Как правило, происходит это, пока родители находятся на работе. Дети предоставлены сами себе, устраивают на берегу так называемые водные игры, последствия которых могут быть непредсказуемые, - рассказал «Комсомолке» начальник отдела безопасности на водных объектах Дмитрий Кожемяко.

Несмотря на последние дни лета, сотрудники МЧС продолжают регулярные профилактические рейды по местам отдыха у воды.