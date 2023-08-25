Певец SHAMAN и праздничный салют: как пройдет День шахтера-2023 в Кемерове

Фото: архив "КП"
Фото: Анна САДОВНИКОВА
25 августа в Кемерове состоится празднование одного из главных кузбасских праздников — Дня шахтера. Основные мероприятия развернутся на Московской площади. Рассказываем, как добраться до места празднования, какая будет развлекательная программа и во сколько прогремит праздничный салют.
Как добраться до Московской площади
Для кемеровчан будут организованы специальные шаттлы. Их можно будет узнать по надписи «День шахтера». Стоимость проезда в них будет обычная.
Автобусы будут отправляться из трех точек: от сельской больницы, 1-го Универсама (улица Кирова) и с Летнего вокзала. Первые шаттлы поедут на Московскую площадь в 15.00, а последние развезут кемеровчан по домам после праздничного салюта.
Маршрут №301 «Сельская больница – ДК шахтеров – Московская площадь»:
Фото: администрация г. Кемерово.
Путь следования:
- в сторону Московской площади: остановка «Сельская больница», пр. Шахтеров, остановка «ДК шахтеров», проспект Шахтеров, улица Терешковой, проспект Притомский, Московская площадь;
- в сторону Рудничного района: Московская площадь, проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, улица Терешковой, проспект Шахтеров, остановка «Сельская больница».
Маршрут №302 «Универсам №1 - Московская площадь»
Фото: администрация г. Кемерово.
Путь следования:
- в сторону Московской площади: остановка «Универсам №1», проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Красноармейская, ул. Соборная, проспект Октябрьский, улица Терешковой, проспект Притомский, Московская площадь;
- в обратном направлении: остановка Московская площадь, проспект Притомский, улица Соборная, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский, улица Кирова.
Маршрут №300 «Летний вокзал – Московская площадь»
Фото: администрация г. Кемерово.
Путь следования: Летний вокзал, проспект Ленина, улица Терешковой, проспект Притомский, Московская площадь, проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, Летний вокзал.
Также до Московской площади можно будет добраться на автобусах №№ 84, 88 и 90а, которые будут ходить по своему обычному расписанию.
Как будет ограничено движение
На праздник также можно приехать на личном транспорте, но стоит учитывать, что в районе Московской площади будут действовать ограничения для автомобилей.
Движение по Притомскому проспекту будет полностью открыто. Но с 14.00 до полуночи перекроют часть дороги-дублера Притомского проспекта (от Московской площади до «Кузбасс-Арены»), Фестивальный проезд (между Московской площадью и ЛДК) и дорогу вдоль пешеходного бульвара у «Кузбасс-Арены».
Фото: администрация г. Кемерово.
Оставить свои машины можно будет по обеим сторонам дублера Притомского проспекта от «Кузбасс-Арены» в сторону Юридического квартала, а также на парковках у Летнего вокзала, ТЦ «Магнит» и ТРЦ «Лапландия».
По Притомскому проспекту, на виадуке и далее по улице Терешковой до Октябрьского проспекта, на парковках, прилегающих к Московской площади и вдоль пешеходного бульвара у «Кузбасс-Арены», парковаться будет запрещено.
Программа мероприятий
Первый шахтерский фестиваль Северо-Кузбасской агломерации «Сильные духом» начнется на Московской площади в 16.00. В это время начнут работать интерактивные локации. Пройдет презентации территорий Северо-Кузбасской агломерации, выставка ретроавтомобилей и мототехники. Гости смогут посетить спортивно-силовую зону, зону детских развлечений и отдыха, выставочно-информационную зону, «Шахтерский киношатер» и другие. В течение всего праздника будет работать фуд-корт.
В 18:00 начнется парад шахтерских делегаций. Он завершится в 18:40 выступлением губернатора Сергея Цивилева и почетных гостей. После этого пройдет награждение горняков.
С 19:15 до 21:00 пройдет концерт с участием творческих коллективов Кемерова.
В 21:00 выступит певец SHAMAN.
В 22:00 будет запущен праздничный фейерверк.
Фото: администрация г. Кемерово.