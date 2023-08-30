Как кузбассовцам сэкономить с помощью дебетовой карты

Благодаря особым условиям можно вернуть часть затраченных сумм при обычных семейных расходах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Время - деньги. Эту поговорку знают все и не использовал ее, наверное, только ленивый. Но иногда немного затраченного времени приносят немалую прибыль.

Я - журналист «КП»-Кемерово» - из тех людей, кто уже несколько лет пользуется только безналичной оплатой. Очень удобно контролировать свои расходы и при наличии телефона всегда знать, сколько денег у тебя на счету. У меня есть дебетовые карты почти всех крупных банков, присутствующих в Кузбассе: распределяю свои доходы между ними из-за возможности получить кешбэк по тем или иным категориям. И хотя обыграть банки в кешбэк вряд ли получится, но копейка рубль бережет, а гарантия того, что я верну хотя бы часть потраченных денег, делает безнал лучше наличных.

Даже при минимальном возврате за месяц может набежать от 100 до 300 рублей кешбэка. Фото: Виктория КОЛОСОВСКАЯ.

Есть несколько категорий, по которым я ежемесячно обязательно трачу деньги. Это продукты домой, питание в кафе и ресторанах или фастфудом во время обеда, жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт и заправки, образование (оплата секций ребенка), спорт, развлечения, красота, аптеки. Выбирая повышенные категории кешбэка в том или ином банке, я могут получить обратно от сотен рублей до нескольких тысяч в год. Один минус – у многих банков нужно каждый месяц выбирать категории кешбэка. Поэтому на это приходится тратить свое время. А еще иногда приходится судорожно вспоминать, в каком банке тебе в этом месяце вернут 3-5% с покупки в аптеке или магазине косметики, а в каком всего – 1%. Если не выбрал – то и не получил даже рубля. Еще один минус – банки, которые предлагают оплату коммуналки без комиссий или начисляют кешбэк за оплату услуг ЖКХ, можно пересчитать по пальцам. Что меня огорчает, ведь это – одна из самых существенных трат моей семьи: за коммуналку в двух квартирах мы ежемесячно платим почти 9 000 рублей, это не считая комиссии.

В отдельных категориях товаров у меня на некоторых картах в августе повышенный кешбэк. Коллаж: Виктория КОЛОСОВСКАЯ.

Однако этим летом я решила протестировать новые условия дебетовой карты с повышенным кешбэком от ВТБ. Банк, обновил стратегию работы с розничными клиентами и, начиная с июля, установил специальные условия обслуживания для всех жителей Кузбасса. Теперь клиенты банка могут получить денежный бонус не только за траты, но и за любые поступления и переводы на карту, сумма которых от 15 000 рублей в месяц (этот минимальный лимит установлен для зарплаты и переводов с других банков). Причем воспользоваться предложением могут не только новые клиенты банка, но и жители региона, которые уже давно пользуются услугами ВТБ, при условии, что в течение предшествующего года на карту не поступали регулярные зачисления.

При ежемесячном поступлении зарплаты, пенсии, детского пособия или переводов из другого банка на карту ВТБ до конца года можно единоразово вернуть до 10% от суммы всех зачислений. Банк учтет один из типов зачислений - и максимальный размер возврата по нему составит 4 000 рублей. Обратите внимание, первое поступление на карту должно пройти не позднее 30 сентября.

Вознаграждение будет начисляться на четвертый месяц поступления денег при условии непрерывных зачислений на протяжении трех предыдущих месяцев. То есть, получая зарплату на карту банка, например, с августа по октябрь, премия зачислится в ноябре, а если в сентябре – ноябре, то премия вернется в декабре. Такой вот будет весомый подарок к Новому году.

Кешбэк от ВТБ можно потратить на различные товары на платформе программы лояльности банка. Коллаж: Виктория КОЛОСОВСКАЯ.

Чтобы получить такой кешбэк от банка, нужно просто использовать карту ВТБ каждый день при всех обычных покупках. Еще можно переводить деньги, оплачивать штрафы и услуги ЖКХ. И все это, к слову, без комиссии. Банк также начислит кешбэк за покупки в супермаркетах, кафе и поездках в транспорте – так можно за месяц дополнительно сберечь порядка от 200 до 500 рублей. В год экономия составит уже 2500 – 5000 рублей, эти деньги останутся в моем «кошельке», их можно потратить на разные товары в программе лояльности банка либо вывести рублями на личный счет (курс 0,85 рубля за 1 мультибонус). На примере это выглядит так: ВТБ за операции начисляет 1000 мультибонусов, при переводе в рубли вы получаете 1000 х 0,85 = 850 рублей.

Честно скажу, несмотря на все мои старания, получить к возврату максимально возможную за месяц сумму мне еще ни разу не удавалось, ведь хороший кешбэк бывает, если выпадут любимые категории. Поэтому пока что мой рекорд на одной карте – 6 271 рубль, которые я получила в течение года. А воспользовавшись уникальными условиями от банка ВТБ, я могу гарантированно вернуть 6500-9000 рублей и установить свой новый рекорд. При этом чтобы заработать 4000 рублей из этой суммы мне надо потратить по карте ВТБ за три месяца порядка 45 000 рублей, а по карте банка, где нет повышенного кешбэка - 400 000 рублей.

Пока что мой рекорд по возврату составляет сумма в 6 271 рубль за год. Фото: Виктория КОЛОСОВСКАЯ.

А для сравнения прилагаю условия нового предложения ВТБ с двумя другими популярными банками. Читайте, изучайте. Главное, важно помнить, что, зная все условия для получения выгоды от использования дебетовой банковской карты, можно выиграть существенную прибавку к семейному бюджету. Особенно когда кешбэк за траты сочетается с кешбэком за поступления на счет. Как в ВТБ. Где еще можно сэкономить на бескомиссионной оплате услуг ЖКХ, мобильной связи и штрафов ГИБДД.

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