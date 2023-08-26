В Кузбассе инспектор ГИБДД помог эвакуироваться 20 жильцам при пожаре

Сотрудник Госавтоинспекции Александр Багаев.

В Прокопьевске сотрудник Госавтоинспекции Александр Багаев помог эвакуироваться при пожаре 20 жильцам многоэтажки. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Днем инспектор группы организации службы отдельной роты ДПС ехал на патрульном автомобиле и услышал звуки хлопков и треск горения. Александр Багаев остановился и увидел, что горит балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома по проспекту Гагарина. Помещение было заставлено вещами, поэтому огонь распространялся стремительно. Полицейский, оценив обстановку, принял решение эвакуировать жильцов.

- Вызвал все спецслужбы, позвонил в дежурную часть и пошел эвакуировать граждан с пятого этажа. По пути постучал во все двери, чтобы люди вышли на улицу, сообщил, что пожар, - рассказал инспектор ДПС.

В одной из квартир на пятом этаже Александр Багаев обнаружил слепую бабушку. Полицейский помог пенсионерке одеться, собрать вещи и выйти из дома.

Прибывшие пожарные потушили огонь, а сотрудники полиции помогли коллеге эвакуировать людей и организовали объезд дома, чтобы обеспечить проезд специальной технике.

- Все это очень быстро произошло. Работники помогли нам оперативно выйти на улицу и спастись, - рассказала жительница дома Галина Хасанова.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Жители дома поблагодарили полицейских и сотрудников оперативных служб за то, что удалось спасти вещи и избежать трагедии.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как полицейские предотвратили в частном секторе Кемерова серьезный пожар.