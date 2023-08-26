Народные гулянья с салютом в честь Дня шахтера пройдут под Кемеровом

Праздничный салют в парке состоится в 22.00. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В 2023 году Кемеровский муниципальный округ стал столицей празднования Дня шахтера в Кузбассе. А центром народного гуляния выбрали «Наш парк» в поселке Металлплощадка.

Официальная часть начнется в 16.00 с поздравления победителей окружных конкурсов. В это же время для любителей экстремальных видов спорта на улице Воскресенская - на площадке возле храма - начнутся презентационные выступления спортсменов на эндуро-мотоциклах.

Старт детской программы запланирован на 17.00. В программе праздника работа интерактивных площадок, фокусники, фестиваль красок холи, фестиваль сладостей с презентацией огромной глыбы шоколада в 75 кг. У тех, кто успеет все посмотреть и поучаствовать на всех площадках обновленного парка, есть уникальная возможность осуществить мечту - подняться на воздушном шаре, он будет находиться на стадионе «Суховский» рядом с парком.

Вечернюю программу продолжит яркий концерт, порадуют гостей зажигательной программой творческие коллективы округа, кавер-группа «VNE Правил», государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» (г. Новосибирск), хедлайнером станет группа «Тестостерон».

Для любителей вкусно поесть откроет двери гастрофестиваль, где лучшие повара Кузбасса сразятся в «Битве шефов» и угостят всех желающих вкусными блюдами.

Праздничный вечер в 22.00 завершит красочный салют.

Наш парк, п. Металлплощадка

ул. Парковая, 19

26 августа, начало в 16.00

Вход свободный