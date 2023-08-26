«Нерукотворная икона, послание инопланетян и подземная аллея»: названы самые необычные находки шахтеров в Кузбассе

Фрагменты стволов подземных деревьев у здания АБК Моховского разреза, 2014 год. Фото: Соцсети

Ко Дню шахтера «Комсомолка» собрала самые невероятные и потрясающие воображение находки шахтеров последних лет с угольных разрезов.

Святой лик на камне

…Этот камень был подобран на разрезе горняком, теперь пенсионером, несколько лет назад. И фото камня, в Сети в одной из групп вызвав спор, ушло в архив. Скептики забороли романтиков словами, что если и есть какой-то рисунок и даже изображение человека в том камне, то это иллюзия или на компьютере дорисовано.

А сам горняк, которого я нашла, спорами был удивлен, и вообще он видел в камне только отпечаток растения и, конечно, ничего не дорисовывал:

- Я и камень подобрал-то в «поле» (угольного разреза. – Авт.) из-за этого древнего листика… По работе шел, заметил камень, сфотографировал, убрал на обочину. Дома на компьютере, приблизив фото, посмотрел, ну, точно, как отпечаток листка. Подумал, если будет на месте, заберу. И так домой и забрал.

...И камешек с полки шкафа ладонь холодит, и он невелик, сантиметров так десять, но тяжеловат. И самая глубокая линия на нем мне, репортеру, кажется не трещиной или главным «сосудом» листка с доисторического дерева. А, вслед романтикам, линией копья... И копье, удар идет сверху вниз под углом. И размах удара широк. Но правая рука героя, мощь лишь угадывается.

И кто же он? И кого пригвождает копьем?

- Святой Георгий, вот его нимб! – видит первой семья.

- Нет, это отпечаток листка, - так и не увидел горняк.

Но чем больше мы поворачиваем камень, тем больше чувствуем напряжение схватки и четче становится нимб.

...И после я не раз в командировках по Кузбассу показывала землякам фото этого камня. И все чаще звучало: «...нимб», и я все больше понимала. Если это нерукотворный образ святого, то он и приведет к тому, кто сможет его до конца прочитать.

Камень с угольного разреза, с нерукотворным изображением схватки Георгия Победоносца со змеем. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

И так и случилось.

Святой Георгий – покровитель воинов и землепашцев. И это его нерукотворное изображение в камне прочитал таштаголец Андрей Любченко, в прошлом воин, сейчас живущий и работающий на земле, и он художник и потомок воинов и землепашцев (прадед был командиром казачьей сотни в охране царя, за службу России получил дворянство).

- Святой Георгий! – были первые слова не предупрежденного никак Андрея, и, оказалось, он в тот миг увидел нерукотворную икону в камне (на фото) сразу и всю. – Это его лицо, святого Георгия, сухощавое, очень мужественное. С бородой. Шелом на голове… Копье… Он наверняка привстал в седле во время удара копьем. И да, вот конь. А вот кольца змея. А вот нога святого Георгия, ступня, в кольце. Но змей побежден, пронзен. Змей справа, крылья перепончатые. Ох, нечисть поганая...

И потом, тихо сказав: «Прости меня, Господи…», Андрей обвел распечатку фото камня фломастером и детали схватки...

Таким открылся нерукотворный образ Георгия Победоносца художнику Андрею Любченко. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

А почему именно ему удалось прочесть изображение? Повторюсь, по судьбе. Он «афганец», ходит в собор Георгия Победоносца с товарищами в дни памяти и всегда. И его на афганской войне спасла от смерти не раз молитва… Но в главный раз, когда, спрыгнув с БТРа, пошел и наступил, не заметив, на «растяжку», и стал читать про себя молитву, и ушел – и лишь тогда был двойной взрыв. И Андрей, и все бойцы целы. Саперы сказали им потом: «Чудо». Там взорвались с необъяснимым опозданием две западногерманские гранаты.

Андрей Любченко, ветеран, художник. Фото: Личный архив

И в тот же год, позже, я показала фото камня с разреза (без прорисовки) монахине Арсении.

- Очень четко виден… Георгий Победоносец! – сказала и она. – Лик. Копье… Та же самая известная композиция. Немного другая. Но узнаваемая... Он погиб молодым. Но здесь с бородой… Борода делает его старше, но он все еще молод. По фигуре видно: молод, крепок, силен.

«Тарелка»? И не одна...

А другой случай... В январе 2015-го ковш экскаватора в забое разреза на глубине 30 метров наткнулся на что-то твердое.

- А вызволили мы «объект», - рассказывал нам, СМИ, горный мастер Артур Пресняков. - По форме – «летающая тарелка» диаметром чуть больше метра, вес около 200 кило. Боковое ребро четкое, тонкое, словно инструментом обработано! По краю три опоясывающие полосы, их ширина одинакова...

Внизу можно нащупать четыре симметричные выпуклости, соединишь - квадрат… Ну, словно для шасси.

В 2015 году. Горный мастер Артур Пресняков нашел диск, ставший мировой сенсацией. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Диск назвали Караканским по имени разреза. Диску примерно 260 млн лет. «Кузбассразрезуголь» подарил его Кузбасскому краеведческому музею. Официально: диск природный, геологи определили - это камень, конкреция.

Но глава «Космопоиска» выдвинул версию: «…кто знает, может, до появления человека на Земле, это было «машиной». Или частью ее…»

Другой исследователь доказательно заявлял: диск техногенный, но сделан, нет, не пришельцами, а исчезнувшей земной цивилизацией.

Диск, найденный Артуром Пресняковым передали в Кузбасский краеведческий музей. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

А позже, в 2019-м, Скотт Уоринг, уфолог, сделал наш Караканский диск мировой сенсацией, написав, что он все-таки «древний беспилотник» с большого корабля НЛО. А для чего он был? По Уорингу, опирающемуся на нынешние сигналы об НЛО, «…часто НЛО имеют таких маленьких разведчиков или даже меньшие шары…, вращающиеся вокруг НЛО, как защитный щит». «Многие такие НЛО-диски были найдены по… миру и, кажется, сделаны из камня. Однако я не верю, - комментировал Уоринг, - что это, действительно, камень, а не микроматериал с наноботом, который укрепляет..., как камень, но на самом деле представляет сложную сеть».

Караканский диск, 2015 год. Этот кадр прокомментировал уфолог Скотт Уоринг. Фото: Соцсети

И кемеровчанин Шмаков, в прошлом преподаватель кафедры технологии металлов, пришел одновременно тогда к выводу: «Диск искусственный...»

Так какая версия побеждает? К тому же после Караканского в Кузбассе найдены еще диски...

- Это конкреция, и больше ничего, - поясняет «Комсомолке» Дмитрий Слободин, завотделом научных исследований и экспедиций Кузбасского государственного краеведческого музея.

Тайны подземного леса

...Одно время возле здания АБК Моховского разреза стояла каменная роща. Точнее, окаменелые «пеньки», найденные глубоко под землей.

Первый фрагмент ствола нашли Маликовы, отец и сын, машинист экскаватора и помощник.

И со временем горняки разреза собрали семь фрагментов деревьев. Самый большой – высота около полутора м, вес почти 200 кг.

А это окаменелое доисторическое дерево хранится у одного из горняков. Топор его не берет. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Специально в работе не искали. Но присматривались. Рассказывали даже про самый высокий ствол подземного дерева, был под 25 метров, но при следующем взрыве разломился.

Каменные «пеньки» тоже передали в Кузбасский краеведческий музей. Там они и стоят. И там определили, что за деревья.

- Кордаиты. Хвойные, вымершие полностью. Хвоя была не такой, как сейчас. А больше похожа на листья ивы, - говорит Слободин. – Им порядка 250 миллионов лет.

И при них... чаща была без птиц. Ведь даже динозавров еще на свете не было, а жили-были зверозубые рептилии. Но небо было синим-синим. Деревья большими-большими. Вода прозрачной-прозрачной. И эволюция шла своим чередом. К нам.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Для науки - ничего необъяснимого

Но возможно ли когда-нибудь отыскать в подземной части Кузбасса БЕССПОРНУЮ сенсацию? Точно, инопланетный корабль, к примеру, или что-то от цивилизации до людей? Официальная наука говорит: «Нет». По словам завотделом научных исследований и экспедиций Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрия Слободина, «...в шахтерской истории Кузбасса не было ни золотых цепочек или колец в толще угля, ничего необъяснимого, и по миру такие истории, думаю, фейки. Даже если допустить, что были какие-то цивилизации до человечества, следы стираются очень быстро, какие-то пару тысяч лет и ничего не останется. А сенсации, поступающие к нам от угольщиков, возможны только в изучении растений и животных, видов и эволюции...»