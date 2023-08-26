Кемеровчане смогут бесплатно посмотреть самые кассовые российские фильмы 2023 года

Кемерово присоединился к всероссийской акции «Ночь кино». Фото: Кузбасскино.

В 2023 году Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в восьмой раз. Она приурочена ко Дню российского кино, который отмечают 27 августа. Ночь кино-2023 - это возможность бесплатно посмотреть кассовые фильмы, познакомиться с современными режиссерами и тенденциями в кино. В этом году сразу два кузбасских учреждения культуры - киноцентр «Кузбасскино» и Дворец молодежи - принимают участие во всероссийской акции и приглашают жителей и гостей города Кемерово присоединиться к бесплатному просмотру замечательных кинокартин.

В программе показы кинофильмов:

- «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко), 6+, комедия, семейное кино;

- «Вызов» (реж. Клим Шипенко), 12+, драма;

- «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк), 12+, военно-историческая драма.

Вход на все сеансы свободный, будет проходить в режиме живой очереди и при наличии свободных мест. Организаторы просят приходить зрителей не менее чем за 15 минут до сеанса.

Также киносеансы по отдельному расписанию пройдут в кедровском ДК «Содружество», а в ДК Кировского покажут только фильм «Чебурашка» в 19.00.

Кузбасскино

пр. Советский, 4

т. (384-2) 36-44-10

26 августа, начало в 20.00, 22.00 и 00.50

Вход свободный

Дворец молодежи

ул. Рукавишникова, 15

т. (384-2) 36-12-26

26 августа, начало в 20.30, 22.35, 01.30

Вход свободный