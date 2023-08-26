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Происшествия26 августа 2023 10:48

Столб дыма и взрывы фейерверков: в Кемерове загорелся склад пиротехники

Площадь пожара на складе пиротехники в Кемерове составила 750 квадратных метров
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В Кемерове произошел серьезный пожар в магазине пиротехники. В соцсетях разлетаются ролики с места ЧП: на кадрах видны черные клубы дыма и взрывы фейерверков.

По предварительным данным, горит склад пиротехники на улице Терешковой. Дым от пожара виден почти из всех районов города. Очевидцы сообщают, что само здание обрушилось, однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В МЧС Кузбасса сообщили, что сигнал о возгорании в нежилом здании поступил в 17.00. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций.

- На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники, - сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавшиих на данный момент нет. Данные уточняются.

Фото: МЧС России.

Фото: МЧС России.

Это не первый пожар на складе пиротехники в Кемерове. Так, несколько лет назад горели фейерверки на складе, расположенном на улице Красноармейской. Тогда ЧП случилось из-за замыкания проводки.

ЧППроисшествия: ЧП