Столб дыма и взрывы фейерверков: в Кемерове загорелся склад пиротехники

Фото: соцсети.

В Кемерове произошел серьезный пожар в магазине пиротехники. В соцсетях разлетаются ролики с места ЧП: на кадрах видны черные клубы дыма и взрывы фейерверков.

По предварительным данным, горит склад пиротехники на улице Терешковой. Дым от пожара виден почти из всех районов города. Очевидцы сообщают, что само здание обрушилось, однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Фото: соцсети.

В МЧС Кузбасса сообщили, что сигнал о возгорании в нежилом здании поступил в 17.00. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций.

- На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники, - сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавшиих на данный момент нет. Данные уточняются.

Фото: МЧС России.

Это не первый пожар на складе пиротехники в Кемерове. Так, несколько лет назад горели фейерверки на складе, расположенном на улице Красноармейской. Тогда ЧП случилось из-за замыкания проводки.