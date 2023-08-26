Пожар на складе пиротехники в Кемерове 26 августа: что известно

Фото: телеграм-канал МЧС России.

Сегодня, 26 августа, в Кемерове произошел крупный пожар на складе пиротехники. Что известно о ЧП к данному часу.

В Кемерове загорелся склад пиротехники, расположенный на улице Терешковой, 41/5. Горожане рассказывают, что перед пожаром они слышали гул в небе. Сразу после начала возгорания очевидцы стали выкладывать в соцсети ролики с места ЧП. На кадрах видны черные клубы дыма и взрывы фейерверков. Люди сообщали, что дым был виден почти во всех районах города.ъ

Фото: соцсети.

В МЧС Кузбасса сигнал о пожаре поступил в 17.00. На место сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент их прибытия склад горел по всей площади, обрушилось перекрытие.

В 17:36 пожар был локализован, в 18:07 потушен. Спасатели продолжили работать на месте ЧП: делать проливку и разбирать конструкции. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 43 человека и 13 единиц техники.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.