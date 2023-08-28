В Кузбассе третий день ищут 14-летнюю школьницу: что известно об ее исчезновении

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кузбассе третий день ищут пропавшую 14-летнюю школьницу из Разъезда Новый Исток Промышленновского округа. Что известно об исчезновении Марии Макаровой.

Вчера, 27 августа, в правоохранительные органы с заявлением о пропаже девочки обратилась мать. По словам женщины, 26 августа дочь ушла из дома, в котором проживает с семьей, и до сих пор не вернулась.

Полицейские организовали поиски пропавшей, в которых принимают участие инспекторы ПДН, оперативники уголовного розыска, участковые, добровольцы. Однако пока поисковые мероприятия не принесли результата.

Между тем в соцсетях стали появляться подробности относительно родных пропавшей девушки. Пользователи пишут, что семья школьницы состоит на учете в ПДН и ведет асоциальный образ жизни. Местные жители боятся, что со школьницей могло случиться несчастье.

В полиции прокомментировали эти слухи. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что семья пропавшей девочки-подростка не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Более того, в полицию не поступало сообщений о противоправных действиях в отношении школьницы.

Правоохранители пообещали проверить информацию пользователей. Проверку по факту исчезновения школьницы также организовал Следственный комитет по Кемеровской области.

Сейчас поиски пропавшей школьницы продолжаются.

Приметы Маши Макаровой: на вид 15 лет, рост 150 - 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Она была одета в темно-зеленую толстовку, черные лосины, розовые кроссовки.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8-(38442)-7-11-02, 8-999-306-21-44 либо 02 (с мобильного - 102). Также можно обращаться в следственные органы по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740.