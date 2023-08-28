Из-за жары на юге Кузбасса второй раз зацвели груши

Теплая погода в Кузбассе привела к повторному цветению груш. Фото: Евгения ГРИШИНА.

На юге Кузбасса второй раз в году зацвели груши. Об этом «Комсомолке» сообщили сразу несколько человек, у которых есть сады в окрестностях Новокузнецка и в его пригороде. И действительно, на фотографиях, присланных в редакцию, четко видно, что на одной ветке висят плоды, а на соседней - распускаются сразу несколько цветов.

Метеоролог Кемеровского гидрометцентра и садовод с более чем 40-летним стажем Галина Тюкало, прокомментировала «КП» появление новых цветов у фруктовых деревьев.

Для Кузбасса повторное цветение деревьев в августе - нетипичное явление. Фото: Евгения ГРИШИНА,

- Цветение груши в августе – это действительно необыкновенный процесс для территории Кузбасса. Дело в том, что обычно повторная вегетация у деревьев кустарников, трав при теплой погоде бывает позднее - в середине-конце осени, когда складываются условия похожие на те, что бывают весной, и благодаря чему растения просыпаются. В любом случае, повторное цветение ослабит растение, и оно может в лучшем случае не плодоносить в следующем году или вообще просто не пережить зиму, - предупреждает Галина Тюкало.

Избежать гибели ослабленного осенним цветением дерева может помочь более сильное его укутывание на зиму, а весной дополнительная подкормка фосфором, калием карбонатом кальция.

Повторное цветение в любом случае ослабит фруктовое деревце. Фото: Алексей ПАВЛОВИЧ.

Напомним, последняя декада последнего месяца лета в Кузбассе оказалась теплее нормы, а начиная с 23 августа, температурные отметки достигали аномальных даже для жаркого июля значений - до +30 и выше градусов. Такие показатели, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, выше нормы на семь-девять градусов.