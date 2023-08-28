В честь Дня шахтера горняки «СУЭК-Кузбасс» получили высокие награды

Фото: пресс-служба СУЭК.

В канун Дня шахтера в Кемеровской области – Кузбассе состоялось чествование лучших горняков и шахтерских коллективов. Обладателями трех наград этого года в традиционном конкурсе «Кузбасс – угольное «сердце» России» стали представители компании «СУЭК-Кузбасс».

В номинации «Лучшая подготовительная бригада шахты» победителем признан коллектив Сергея Безуглова шахты имени С.М. Кирова. Бригада первой в СУЭК вплотную приблизилась к рубежу три километра проходки с начала года. Директор шахты имени С.М. Кирова Владимир Шмат стал лучшим в Кузбассе руководителем предприятия по подземной добыче. Коллектив шахты уже добыл в текущем году 3,8 миллиона тонн угля и подготовил более 13 километров горных выработок.

Фото: пресс-служба СУЭК.

В номинации «Начальник очистного участка шахты – 2023» победил начальник участка шахты имени 7 Ноября Новая Сергей Стародубов. Именно на этом участке успешно трудится бригада Игоря Малахова, первой в СУЭК добывшая два миллиона тонн угля.

В Кемерове на Московской площади губернатор Сергей Цивилев также вручил высокие государственные и областные награды. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен начальник лаборатории Энергоуправления АО «СУЭК-Кузбасс» Игорь Самойлов. Почетного звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» удостоены бригадир очистников шахтоуправления имени А.Д. Рубана Сергей Шмальц, горнорабочий очистного забоя шахты «Комсомолец» Равиль Гарипов и машинист электровоза шахты имени С.М. Кирова Юрий Бодягин.

Фото: пресс-служба СУЭК.

Состоялось и традиционное чествование кузбасских шахтерских династий. Одна из них – Гайнановы шахтоуправления имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс». Общий трудовой стаж династии – более 250 лет! Почин родоначальников еще в середине прошлого века оказался настолько сильным, что вслед за ними приходят работать на шахту дети, внуки и даже правнуки, передавая друг другу мастерство, опыт, знания и особую гордость за свою принадлежность к горняцкому делу.

Отметим, что на всех предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» в предпраздничные дни прошли торжественные собрания с чествования лучших сотрудников. Многочисленные делегации шахтерских коллективов компании приняли участие в праздничных шествиях в Северокузбасской и Южнокузбасской агломерациях. В шахтерских городах и поселках состоялись праздничные народные гуляния с концертами, мастер-классами и фейерверками в честь Дня шахтера.