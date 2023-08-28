Жители Кузбасса отметили главный праздник региона

Парад шахтерских делегаций Южнокузбасской агломерации стал самой зрелищной частью празднования. Фото: Константин ПОЛЮЦКИЙ.

На минувших выходных в Кузбассе отметили главный профессиональный праздник региона - День шахтера.Он прошел по традиции масштабно - с вручением федеральных и областных наград, парадом шахтеров в Кемерове и Новокузнецке и выступлениями артистов. Рассказываем, как это было.

Кемеровский муниципальный округ

Столицей празднования Дня шахтера в Кузбассе в этом году был Кемеровский муниципальный округ. Здесь два года готовились к событию. Результаты благоустройства губернатор Сергей Цивилев проверил 15 августа вместе с журналистами, блогерами и представителями детских медиацентров. Участники пресс-тура побывали в деревне Береговая, в селе Березово и поселке Металлплощадка.

- День шахтера - главный праздник нашего региона, и в столице празднования мы традиционно проводим масштабные преобразования. Для жителей Кемеровского округа за два года подготовки построили и отремонтировали школы, детские сады, игровые и спортивные площадки, другие социальные объекты. Благоустройство не завершится с Днем шахтера, мы продолжим работу по созданию комфортной среды, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В Береговой по национальному проекту «Жилье и городская среда» капитально ремонтируют «Парк Славы»: территорию оградили и озеленили, установили детские площадки с безопасным резиновым покрытием, игровой комплекс и качели. Еще в парке появились информационные стенды с описанием достопримечательностей муниципалитета и боевых подвигов его жителей. По губернаторской программе «Моя новая школа» завершен капитальный ремонт Береговской общеобразовательной школы, и 1 сентября возобновятся занятия. Также в этой деревне после капремонта открыт памятник погибшим воинам, губернатор вместе с участниками пресс-тура возложил к нему цветы.

В поселке Металлплощадка активно ремонтируют «Наш Парк»: детская площадка заняла две тысячи квадратных метров, есть сцена для проведения массовых мероприятий Уже установлены спортплощадка с резиновым покрытием, воркаут- и паркур-комплексы, а также первый в Кузбассе асфальтовый ВМХ-парк для катания на велосипедах. В центре парка будет работать фонтан, позже здесь установят арт-объекты и малые архитектурные формы, беседки, фонари освещения, оборудуют велопарковки.

Завершающим объектом пресс-тура стал ледовый дворец «Металлист» в поселке Металлплощадка. В сентябре здесь планируется заливка льда, и 1 октября спортсмены смогут приступить к тренировкам. А 24 августа, в первый день празднования Дня шахтера в Кузбассе, в ледовом дворце прошел торжественный прием. За добросовестный труд и высокий профессионализм муниципальными наградами были отмечены более 100 сотрудников угольной отрасли. Также за вклад в подготовку строительных объектов к празднованию областными наградами отмечены 19 представителей строительной отрасли.

В субботу, 26 августа, в «Нашем парке» с 16.00 проходили концерты, мастер-классы, ярмарка, игровые программы для детей. Завершился праздник в Кемеровском муниципальном округе фейерверком - также, как и в столицах двух агломераций Кузбасса.

25 августа праздничная программа в Новокузнецке и Кемерове растянулась на весь день, с передачей эстафеты от столицы Южнокузбасской агломерации к Северокузбасской.

Салют, парад и «Хор Турецкого» в Новокузнецке

В Новокузнецке глава региона Сергей Цивилев встретился с ветеранами отрасли, вручил работникам горнодобывающих предприятий федеральные награды и принял участие в параде шахтерских делегаций.

- Шахтерский труд неразрывно связан с транспортом, металлургией, энергетикой и другими сферами. Мы все - одна большая команда Кузбасса. В прошлом году мы ввели новую традицию - проводить парады шахтеров в Кемерове и Новокузнецке, чтобы вспомнить все предшествующие поколения великих тружеников, которые строили наш регион, защищали страну в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали Кузбасс после Победы. Их цель - показать, что сегодня кузбассовцы продолжают традиции предыдущих поколений. Мы хотим, чтобы это видели дети и гордились, что живут в великом регионе-труженике. Это поможет им смело и уверенно идти по жизни, - сказал губернатор.

В связи с профессиональным праздником 33 работника горнодобывающей отрасли за трудовые достижения получили государственные награды. Так Александр Дробжев и Андрей Ширай отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» удостоены 23 работника угольной промышленности. Еще семь сотрудников угледобывающих компаний получили звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Павлу Федорцеву.

Глава региона поздравил активистов, ветеранов, заслуженных работников угольной промышленности с профессиональным праздником. В Кузбасс для участия в Дне шахтеров также прибыла делегация из Донбасса.

Самой зрелищной частью празднования стал парад шахтерских делегаций Южнокузбасской агломерации. В этом году для участия в шествии в Новокузнецк прибыли 15 тысяч представителей организаций угольной и металлургической промышленности 11 территорий юга Кузбасса. Шествие горняцких делегаций «Шахтерская слава Кузбасса!» началось с улицы Кирова, а финальной его точкой стала театральная площадь у Новокузнецкого драматического театра. Колонны территорий возглавили волонтеры с аншлагами.

У драмтеатра прошел праздничный концерт «Кузбасс - шахтерский край» с участием творческих коллективов территорий южной агломерации, на проспекте Металлургов были организованы народные гуляния. В 21.00 на сцену вышел «Хор Турецкого», а в 22.00 у театральной площади прогремел праздничный салют.

SHAMAN на Московской площади и объявление следующей столицы Дня шахтера

В Кемерове делегации угольных предприятий и ветераны труда по традиции возложили цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса». А главное торжество прошло на Московской площади, где работали творческие, спортивные и познавательные локации.

- Сегодня в Новокузнецке парадными колоннами делегаций шахтеров юга Кузбасса прошли 15 тысяч человек. Парад мы проводим и здесь, в Кемерове: в нем участвуют и ветераны, и сотрудники предприятий - это потрясающая связь поколений, продолжение традиций, заложенных нашими отцами и дедами, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В параде шахтеров Северокузбасской агломерации участвовали делегации работников угледобывающей промышленности из 22 муниципалитетов Кузбасса – всего более 7,5 тысячи человек.

Государственных наград удостоены 23 шахтера. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены Максим Гавва и его коллега - Сергей Коломников, Александр Ельцов, Игорь Самойлов и Олег Уткин. Звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» удостоены 16 человек, два работника угольной промышленности получили почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Областными наградами отмечены 90 сотрудников угледобывающих предприятий региона. Ордена «За доблестный шахтерский труд» удостоены три человека, 65 награждены медалями «За служение Кузбассу» и «За веру и добро». Звание «Заслуженный шахтер Кузбасса» присвоили четырем угольщикам. Памятный адрес губернатора получили представители двух шахтерских династий. Также глава региона наградил победителей профессионального конкурса «Кузбасс - угольное «сердце» России».

На Московской площади в честь праздника работали экспозиции, выставка ретроавтомобилей и мототехники. Федерации спорта подготовили турниры по самбо и армрестлингу «Черное золото Кузбасса», показательные бои по боксу, выступления каратистов и профессионалов функционального многоборья. В спортивной зоне на Московской площади можно было выполнить нормативы ГТО, сыграть в большие напольные шашки и шахматы, пострелять в тире, попробовать себя в силовом экстриме. Свои выставки представили федерации парашютного спорта и дайвинга.

Масштабную программу в честь Дня шахтера подготовили учреждения культуры. 43 музея региона организовали серию выставочных проектов.

По сложившейся традиции был вручен символ Дня шахтера и объявлена следующая столица празднования - Новокузнецкий муниципальный округ.

Кемеровские творческие коллективы специально ко Дню шахтера подготовили тематическое попурри, а в 21.00 на сцену вышел известный российский автор и исполнитель SHAMAN: к этому времени поклонники его творчества заполнили всю Московскую площадь, также все желающие могли смотреть трансляцию и комментировать в соцсетях.

А в воскресенье, 27 августа, к шахтерам Кузбасса и всей страны обратился Президент России Владимир Путин. Он отметил, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии.

«Убежден, что вы и впредь будете трудиться с полной отдачей, как говорится, на совесть, добиваться значимых результатов на благо России. От души желаю вам здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов», - сказал глава государства.