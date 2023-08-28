В Кузбассе на свет появился Гарри Поттер

Фото из семейного архива Поттеров.

В Кемерове в семье Алины и Сергея Поттеров родился Гарри Поттер. Полный тезка одного из самых известных в мире волшебников появился на свет 25 августа в областном перинатальном центре. Согласно метрике, при рождении его рост составлял 53 см, а вес — 3700 грамм. «Комсомолка» пообщалась с родителями новорожденного и узнала, почему они дали своему сыну такое необычное имя.

Чета Поттеров - выпускники КемГУ: Алина училась на социально-психологическом факультете, Сергей – на спортивном. После окончания вуза оба пошли работать с детьми с нарушением слуха в Кузбасский центр образования. Сергей помимо основной работы является тренером по футболу детской команды «Гэлакси».

Гарри – первенец Поттеров. Родители не являются большими поклонниками романов о волшебном мальчике, однако считают, что других вариантов у них не было.

- Это был единственный вариант с такой фамилией. Для нас это было очевидно. Мы надеемся, что это имя подарит немножечко его жизни сказки и волшебства, - сказала Алина Поттер.

Фото из семейного архива Поттеров.

- Мы приняли решение назвать сына Гарри сразу после того, как узнали, что у нас будет мальчик. Я составил свой список имен, жена составила свой, и Гарри Поттер у нас совпал. Других вариантов не было. Русские имена мы не рассматривали, потому что назвать ребенка Вася Поттер или Федор Поттер – это «не то пальто». Надеемся, что человек с таким именем будет приносить добро, счастье, улыбки в этот мир, - рассказал Сергей Поттер.

Фамилия Поттер

Кто-то считает, что Поттер - немецкая фамилия. Сам волшебник Гарри Поттер родился в Англии и сейчас в основном эта фамилия распространена в англоговорящих странах. Кемеровский Сергей Поттер убежден, что его далекие предки были ремесленниками в Великобритании (Поттер переводится как «Гончаров»). Пока же Сергей проследил свою родословную до прапрадедушки. Иван Поттер был эстонцем и вместе с супругой Паулиной Сирель и другими родственниками во времена царской России приехал в Новосибирскую область в поисках новой жизни. Переселенцы основали деревню ЭстоноСеменовку, где родился дедушка Сергея Виктор Поттер. Во второй половине 20 века поселение вымерло, а семья Поттеров переехала в Кузбасс. У Виктора и его супруги на свет появились три сына Павел, Виктор и Вадим, последний из которых является отцом Сергея.

Сам Сергей Поттер с рождения носит такую фамилию, но его самого почти никогда не ассоциировали с Гарри Поттером.

- Помню, папа принес домой видеокассету с очкастым мальчиком на обложке и говорит, смотрите, фильм с нашей фамилией. Мы включили, посмотрели и мне тогда совсем не понравилось... Вообще, первый фильм про Гарри Поттере вышел, когда я пошел в первый класс. У нас никто не смотрел этот фильм, - рассказал молодой отец.

Уже позже, когда Сергей учился в университете и служил в армии, его стали называть Гарри Поттером, а старшина прозвал «Гарри Джеймсовичем».

Бурная реакция общественности

Молодые родители не ожидали, что новость о рождении Гарри Поттера моментально разлетится по всему интернету, и про его сына начнут писать не только региональные, но и федерльные СМИ.

- Наверное, на фоне того, что Джоан Роулинг запретила продажу книг в нашей стране, фильмы у нас убрали, у нас появился свой импортозамещенный Гарри Поттер, который всех заинтересовал, - считает Сергей Поттер.

А еще рождение Гарри помогло выяснить, что в России оказывается немало Поттеров. Многие из них, прочитав новость о кемеровском мальчике, стали писать поздравления однофамильцам.

Родственники Алины и Сергея поддержали супругов в выборе имени и восхитились их смелостью. В интернете пользователи, комментируя новость о рождении в Кузбассе Гарри Поттера, соревнуются в остроумии и пророчат мальчику карьеру в квиддиче.

- Надо было Сергею поменять имя на Джеймс. Был бы Поттер Гарри Джеймсович, - написал один пользователь.

- Пора открывать в Сибири «Хогвартс», - пишет другой комментатор.

https://www.kp.ru/share/i/4/2639574/wr-960.jpg

- Гарри Поттер и Кубок Сибири, - сказано в другом комментарии.

Сами молодые родители с юмором относятся ко всем комментариям и мемам. Сейчас супруги активно готовятся к выписке. Планируется, что Алину и Гарри отпустят из роддома домой уже завтра.

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