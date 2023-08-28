Кузбасский плов, горняцкий талисман и SHAMAN ждали кемеровчан на Дне шахтера

В Кемерове праздник по уже сложившейся традиции прошел на Московской площади. Фото: Анна СИВОХИНА.

.«Подземный» плов

Главный шахтерский праздник в столице Кузбасса начался вечером в пятницу, 25 августа. Но, чтобы пройти на Московскую площадь, гостям непременно нужно было подкрепиться тарелкой бесплатного шахтерского плова. Очередь к раздаче - порядка полукилометра. Но двигается она быстро. Получая тарелку, люди интересуется, в чем же особенность шахтерского плова.

- Он что у вас из угля? – вполне серьезно спрашивает кулинарных кудесников машинист комбайна одной из кузбасских шахт Сергей Смирнов.

- И из него тоже, - улыбается повар Рашид в высоком белом поварском колпаке. - Все по-шахтерскому здесь, роскошно: мясо - говяжья вырезка, а рис длиннозерный - пакистанский, такого в Кузбассе не найти. Его везли спецрейсом из Исламабада. Но главный хит, правильно вы подметили, уголь. В самом конце приготовления кладем кусочек чистейшего блестящего «черного золота» в казан на несколько секунд. Знаете, по типу, как тлеющее бревно в уху для аромата. И хорошенько перемешиваем.

Пробуем – вкуснотища! С запашком таким костровым, подкопченным.

- Сытный получился угольный плов, - говорит супруга Сергея Наталья. Теперь себе и мужу буду готовить паек на работу. Мы в одной компании работаем уже почти 20 лет. Сергей комбайном управляет, я в автотранспортном предприятии перевозками топлива занимаюсь. Шахтерское дело сплачивает нашу семью.

- Только о работе дома не говорим, да, Наташ? Разве если две наших дочери чего спросят. Интересуются девчонки, профессия-то ого-го-го! - добавил Сергей. ( оставить для сайта, в газете вырезать)

Сувенир на богатство

На самой площади среди десятков спортивных и культурных локаций для гостей праздника больше всего привлекает тематический мастер-класс по изготовлению символических поделок, приносящих, по словам мастера Оксаны, финансовое благополучие.

- Смотрите, - показывает она, - берем несколько деревянных сосновых кружочков и склеиваем их, например, такой вот аркой, напоминающей шахтовый штрек. По бокам лепим кусочки угля. Берите вот большие и несколько пластин породы сюда же. А сверху обязательно сосновую шишку, как чисто наш кузбасский, сибирский атрибут.

Готовые поделки дети и взрослые ставят на специальный выставочный стол. Задача - к вечеру смастерить не меньше 700 таких шахтерских сувениров. И у этой суммы есть вполне реальная шахтерская история-примета. Первые такие поделки пошли от ленинск-кузнецкого горняка Тимофея Александрова, занимавшегося народным творчеством еще в 80-х годах прошлого века.

Коллеги вспоминали, что так увлекся Тимофей творчеством, что слепил аж 700 таких вот диковинок. Часть раздал местной ребятне, остальные выставил на огромный стол в спальне под висящие на стене святые иконы. А через некоторое время его на другой участок перевели с повышенной на 700 рублей зарплатой. С тех пор эта цифра и стала магической. Материальные блага, правда, разные приходили ко всем, кто изготавливал такой сувенир.

- Вот мне бы такую зарплату в 700 рубликов лет сорок назад, - узнав о магических сувенирах, улыбается заместитель председателя Госдумы, уроженец Таштагола Сергей Неверов.

Парламентарий, как выяснилось, свой трудовой путь начал с подземного электрослесаря третьего разряда на одной из шахт под Новокузнецком.

- Пришел на шахту в 84-м, спустя год после ее открытия, зарабатывать деньги. И почти год получал всего две трети зарплаты. План не выполняли, и все тут. Сейчас-то сколько добыл, столько получил, а раньше общие достижения всего коллектива показателем к зарплате были. 16 лет на шахте отработал. Благодарен Богу за полученную там крепость духа и пробивной свой характер, - рассказал «Комсомолке» Сергей Неверов.

Шахтерское братство

Праздник в самом разгаре, и все больше людей под музыку духового оркестра спешат на Московскую площадь. Среди них семья Калугиных из донбасской Макеевки. Николай и Людмила специально приехали к кемеровским родственникам в канун Дня шахтера. Николай в родном городе отработал в шахте больше 30 лет. К 2014 году был уже 7 лет на пенсии. Но после самоопределения Донбасса дома оставаться не смог. Пошел вместе со всей своей старой бригадой забойщиков защищать родную землю. Участвовал в жарких боях за Иловайск, оборонял Зайцево. В 2019 году его по ранению комиссовали.

Супруги на Московской площади познакомились с выставкой Анжеро-Судженского краеведческого музея, рассказывающей о нерушимой дружбе двух угольных регионов страны. Гордятся братством Донбасса с Кузбассом, подмечая, что все же первый герой их Алексей Стаханов.

- Как в 1935 году добыл свои 102 тонны за смену, так и остался его рекорд непокоренным, - заметил Николай.

- Ну как же, Николай Алексеевич, - улыбается старший научный сотрудник анжерского музея Наталья Беляева. - Аккурат через полгода наш прокопчанин планку-то стахановскую повысил до 150 тонн. А абсолютный мировой рекорд к концу 30-х годов прошлого века установил тоже наш кузбасский горняк Михаил Павлов – 1060 тонн за смену, это более 50 железнодорожных вагонов.

Калугин молчит почти минуту, по всему видно - расстроился. Но берет себя в руки и торжественно произносит, что рад получению новых знаний.

Шахта круче космоса

Праздник набирал высоту, приближаясь к удивительным картинам нашего земляка, первого покорителя открытого космоса Алексея Леонова. Сегодня, в День шахтера, он снова на своей родине в своих картинах, картинах его последователей - ребят из Тисульской художественной школы, которую 15 лет назад Алесей Архипович сам и открыл. Лично шуруповертом прикручивал табличку с названием школы, а в выставочном зале и первую картину - портрет горняка, нарисованный его рукой. Сказал, что символ Кузбасса - шахтер - и его подвиг значимее космического полета.

- Очень точная работа Алексея Архиповича, - рассматривая портрет горняка, заметил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. - Глаза, брови, лицо с морщинками. И как смотрит он на нас! С такой приятной усталостью, как бывает только от большой любви к выбранному делу.

Интересный факт – владыка Аристарх тоже хотел связать судьбу с горным делом.

- Учился в кемеровском политехническом университете по специальности «горный мастер», несколько раз на практике спускался под землю. Но сразу после вуза пошел учиться в духовную семинарию, - добавил священнослужитель.

Дал жару

Чем дальше солнце уходило на закат, тем больше людей собиралось у главной сцены. Наконец, ведущий произносит магические слова, о6ещая через несколько минут настоящую бурю эмоций и драйва. Его заглушает публика, скандируя имя любимого исполнителя.

Фонари гаснут, сцена темна. Барабанная дробь и такая далекая и близкая выходящая словно из земных недр мелодия. Вдруг взрыв огней, и вот он яркий, харизматичный, то ли с неба, то ли из-под земли…SHAMAN…

«Дай жару» поет он…, как гвоздем вбивая в стену каждую фразу «Дай жару». В черных кожаных штанах, белой рубахе и черном плаще он будто не начинает концерт, а его завершает.

- Хватит ли парня с таким жарким началом до конца, не перегорел бы, - качает головой рядом стоящая пожилая кемеровчанка Екатерина Николаевна Трегубова.

- Я его поклонница, внук заразил, принесла ему баночку меда, песню такую слушала его. В конце передам, - говорит она.

Женщина танцует наравне с девчонками из кемеровского профессионально-технического колледжа.

- Я вообще никого из знаменитостей не видела вживую. Шаман – первый, вот смотрю на него и глазам не верю, - поделилась с «Комсомолкой» студентка колледжа Ирина Шатова.

Артист, словно слыша ее слова, подтягивается к нашему крылу и очень искренне произносит: «Спасибо, родные, я пою и здесь, в Кемерово, чувствую себя дома!».

С каждой своей песней певец еще больше давал жару: «Я русский», «Улетай», «Мед» и, наконец, главный сингл…

Невозможно описать, что творилось с публикой на песне «Встанем». По-моему, чуть-чуть и мы бы все взлетели от той силищи, вложенной в исполнение вроде бы простых слов и мелодии. Вот такое было ощущение, что песню слышит вся галактика.

- Я, наверное, в следующий раз раздобуду ему канистру уже, а не банку меда, и перешлю, а пока банку понесла, - говорит после концерта Екатерина Трегубова.

Иду за ней.

- Сынок, передай внучку Шаману от бабы Кати, - просит полицейского у ограждения женщина.

- Да нельзя, бабуль, мне передавать, - извиняется молоденький сержант.

- Давайте, милая, передам, - услышав разговор, спасает девушка-организатор концерта.

Торжественный салют под занавес праздника точно как дорогущий и вкуснейший десерт. Целых десять минут самых высоких и ярких залпов за последние годы. И оранжевые огни самые впечатляющие. Они, словно шахтерские лампы, открывают Кузбассу новые горизонты.