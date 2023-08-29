В Кузбассе приняли закон о запрете энергетиков детям

Фото: архив "КП"

Депутаты парламента Кузбасса приняли закон, предусматривающий запрет на продажу энергетических напитков детям. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Документ «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков» был принят законодателями в двух чтениях сегодня, 29 августа.

Напомним, что с инициативой ввести подобные ограничения ранее выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что к нему неоднократно обращались родители подростков с просьбой ограничить продажу энергетиков. Кроме того, этот вопрос был поднят зрителем во время прямой линии главы региона в конце июля. Житель Кузбасса тогда сетовал на то, что, например, в Санкт-Петербурге существует запрет на реализацию таких напитков подросткам до 18 лет, а в Кемерове энергетики продают детям школьного возраста.

- Защита наших детей, в том числе забота об их здоровье — наша первоочередная задача. Они не всегда сами могут осознать опасность каких-то действий, в том числе употребления энергетиков, — отметил Сергей Цивилев.

Народные избранники поддержали инициативу губернатора. На заседании Парламента Кузбасса было отмечено, что дети и подростки часто бесконтрольно употребляют энергетики, это может привести к передозировке кофеина, вызвать привыкание, а также стать причиной неврологических расстройств. Учитывая потенциальный вред энергетиков для здоровья, законодатели запретили их продажу на территории региона лицам, не достигшим 18 лет. Закон также ограничивает реализацию таких напитков через торговые автоматы, в образовательных и медицинских организациях.

Заседание Парламента Кузбасса. Фото: пресс-служба АПК.

Уточняется, что закон вступит в силу 1 марта 2024 года.

Напомним, что продажа безалкогольных тонизирующих напитков на данный момент не регулируется федеральным законодательством, но в некоторых территориях ограничения введены на региональном уровне.

Что относится к безалкогольным тонизирующим и энергетическим напиткам?

В кузбасском законе указано, что ограничения продажи касаются безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, отнесенных к таковым национальными стандартами Российской Федерации.

Так, безалкогольные тонизирующие напитки – это безалкогольные напитки, содержащие кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных экстрактов;

Безалкогольные энергетические напитки – безалкогольные тонизирующие напитки с массовой долей сухих веществ не менее 10 процентов.