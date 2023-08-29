В Кузбассе грузовик рухнул с моста.

Кузбассовец погиб в рухнувшем с моста грузовике

ДТП произошло в понедельник, 29 августа в 00.39 по местному времени, неподалеку от кузбасского города Белово на 124 километре региональной трассы «Кемерово - Новокузнецк».

- Водитель небольшого грузовика «УАЗ-390945», ехал из Новокузнецка в Кемерово. Не справившись с управлением на одном из автомобильных мостов, он съехал вправо за ограничительную линию, снес ограждение и рухнул вниз. На земле машина несколько раз перевернулась, 39-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда «скорой», - сообщили «Комсомолке» в УГИБДД Кузбасса.

В Госавтоинспекции региона уточнили, что сейчас следователи ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП, выясняя мельчайшие детали и подробности произошедшего. По итогам проверки полицейские вынесут решение в соответствии с законодательством.