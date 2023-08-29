Кузбасские таланты и звезды российской эстрады на одной сцене спели «ПесниZаРодину» Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Дело в проживании

20 тысяч участников, свыше 80 тысяч зрителей, 245 часов постоянного живого звука, почти пять тысяч номеров. Все это - грандиозный Всекузбасский фестиваль-конкурс «ПесниZаРодину». Любители и профессионалы с апреля по август подарили зрителям самые душевные и трогательные песни о любви к Родине, семье, исполнили патриотические композиции, песни о войне. Участвовали целыми семьями, трудовыми коллективами, техникумами и колледжами. Пели люди абсолютно всех возрастов. В финале фестиваля наградили самых лучших в восьми номинациях, от авторской песни и посвящения Донбассу до самого яркого сценического образа

- Меня просто потрясло исполнение песни «От героев былых времен» из фильма «Офицеры» вашим великолепным Виктором Смирновым. Редко когда человек в почтенном возрасте может на сцене передать в мелодии всю боль, и, вместе с тем, гордость за свою страну. И дело даже не в вокальном таланте человека, а в его проживании той мысли, которую он доносит людям, - впечатлен выступлением кузбассовца, популярный российский певец и композитор Игорь Демарин.

Звездный гость исполнил в Кемерове свой патриотический сингл «Возродись Отечество». И слова «Таланты не перевелись, Все корни не перерубили, Душа России возродись, Не всю тебя испепелили» звучат из его уст сегодня по-особенному актуально и остро. Это как крик души, как напоминание о стальном духе русского человека.

Свои переживания

Финалисты гала-концерта в основном пели уже известные песни, но порой открывали в них совсем новое прочтение, неожиданно усиливая смысл композиции, ее драматургии.

- Андрей Никитин, исполнивший шамановский патриотический сингл «Встанем», не испортил, скажу, песню, сохранил в ней боль, а где-то даже привнес свои переживания. Припев чуть до вокального идеала не дотянул, ну да Бог с ним, главное почувствовал, проникся, - заметила еще одна звездная гостья кузбасского фестиваля Инна Рудник.

Организаторы песенного конкурса признались, что в работе с его участниками большое внимание было уделено не только вокальным данным, но и актерскому мастерству исполнителей, без которого патриотические песни просто невозможны.

Нехай вам щастить

- Я давно так не волновалась как сегодня, - рассказала «Комсомолке» несравненная Таисия Повалий. В роскошном черном платье, усеянном блестками, она спасалась от закулисной духоты веером.

- Первые ребята выходят танцевальные? - спрашивает она у помощницы.

- Нет, - отвечает та, - вы первая.

- Может все-таки ребята?

- Нет, Таисия Николаевна, так по сценарию, задумано.

- Все, зрозумiла, - отвечает Таисия на родной украинской мове.

- Это значит, поняла, - улыбается Повалий подслушавшим диалог молодым кузбасским исполнителям.

Чуть позже, после своего выступления, во время фотосессии с поклонниками, певица пожелала всему Кузбассу и России счастья на родном языке «Нехай вам щастить!». И добавила уже на русском «Счастья вам, дорогие мои».

Оружие против страха

Победителем народного голосования песенного конкурса стал квартет военнослужащих 74-й гвардейской мотострелковой бригады Войсковой части 21005 Юргинского городского округа «Мы вернемся». Его руководитель Александр Гришин признался «Комсомолке», что для него и его сослуживцев это стало немного неожиданным.

- Мы не думали о победе, просто делали свое дело. Получилось, наверное, больше чем хорошо, судя по признанию. Скоро мы едем в Донбасс на передовую к нашим ребятам, чтобы поднять музыкой их боевой дух, - рассказал Александр Гришин.

О том, как песни поднимают боевой дух солдат, не понаслышке знает герой афганской, чеченской войн и спецоперации на Украине кузбассовец Константин Огий. Для него сегодняшние песни стали далеким напоминанием афганской войны, когда к ним часть в 1987 приезжал Александр Розенбаум.

- Как же его песни нам потом помогли! Просто выжить помогли, и это ли не чудо?! Пел он с риском для жизни, аэродром и сама часть постоянно обстреливались, прилететь могло в любую секунду. Песни - это настоящее оружие против страха и спасение жизни, там, где очень жарко, - признался кузбасский ветеран боевых действий.

Как много у нас талантов

Пожалуй, самым ярким, по реакции зрителей, стало выступление Марины Девятовой. Слова ее казачьей песни «На Урале, на Кубани и на тихом Дону» пел хором весь зал.

-Так залихватски, свободно и гордо казачьи песни в России мало кто поет, во всяком случае, я не слышала, - сказала жительница Киселевска Елена Петренко.

А еще финальный гала-концерт песенного фестиваля украсили Глеб Матвейчук и Мариам Мерабова. Такого созвездия в последние годы не было ни на одном региональном празднике в Кузбассе.

- «ПесниZаРодину» стали настоящим брендом этого года в Кузбассе. Фестиваль показал, как много у нас талантливых людей - во всех городах и селах. Самому старшему его участнику исполнилось уже 102 года, а самым юным - всего четыре. Наши дети знают песни «Катюша», «Моя Россия», «Казаки в Сибири», «Наш Кузбасс» и многие другие. Они поют так, что у взрослых появляются слезы на глазах. Невозможно остаться равнодушным. Патриотические мероприятия формируют у наших детей любовь к Родине. Задача фестиваля — через творчество сохранить связь между поколениями. Горжусь, что среди конкурсантов есть участники Великой Отечественной войны и спецоперации. Все вы - настоящие патриоты! Фестиваль «ПесниZаРодину» станет доброй традицией Кузбасса, и представители разных поколений вместе будут исполнять патриотические песни. Спасибо за уважение к подвигам, за ваши песни и талант, которые вдохновляют и объединяют всех нас, - подвел итог грандиозного песенного события губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

КОНКРЕТНО

Кто стал победителем конкурса «ПесниZаРодину»

В итоге по решению жюри победителями в номинациях стали:

- « Лучшая песня о России» — творческий коллектив Дворца культуры «Шахтер» (Осинники);

- «Лучшая авторская песня» — Евгения Яландаева (Ленинск-Кузнецкий округ);

- «Тебе, Донбасс, посвящается!» — Ольга Радченко (Мариинский округ);

- «Самое дружное и выразительное исполнение» — трудовой коллектив ООО «Разрез Тайлепский» (Калтан);

- «Лучшая песня о Кузбассе» — фольклорный ансамбль «Скоморохи» Дворца культуры имени Артема (Прокопьевск);

- «Лучшая военно-патриотическая песня» — Виктор Сизиков (Кемеровский округ);

- «Лучший номер трудового коллектива» — первый мужской хор и вокальная группа «Октава» (КАО «Азот»);

- «Самый яркий сценический образ» — вокальный ансамбль «А-КЦент» Культурного центра г. Кемерово.

- Победителем народного голосования стал квартет военнослужащих 74-й гвардейской мотострелковой бригады из Юрги с гимном собственного сочинения «Мы вернемся».