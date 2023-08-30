На предприятиях СУЭК-Кузбасс состоялся пресс-тур по экологии. Фото: Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс».

Сообщество журналистов, экологов и блогеров во главе с заместителем губернатора Андреем Пановым, представителями Минприроды Кузбасса побывало на трех производственных площадках АО «СУЭК-Кузбасс» и оценило мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Первым участники мероприятия посетили Центр подготовки и развития персонала (ЦПиРП). Здесь гостям рассказали о составе компании, её преимуществах, а также о перспективах для молодых специалистов.

Первым участники мероприятия посетили Центр подготовки и развития персонала. Фото: Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс».

ЦПиРП – это кузница кадров для предприятий компании, где готовят специалистов по более, чем 50 направлениям. Сотрудники предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» повышают профессиональный уровень по направлениям «Обучение требования охраны труда рабочих подземной и поверхностной группы», «Подготовка по профессиям», «Повышение квалификации по профессиям».

В Центре подготовки и развития персонала участники пресс-тура познакомились с обучающим тренажером виртуальной реальности «Живая шахта». Он используется при подготовке горнорабочих подземных, при обучение безопасным методам ведения работ, для тренировок вспомогательных горноспасательных команд и занятий по введению в специальность со студентами горных техникумов.

ЦПиРП – это кузница кадров для предприятий компании. Фото: Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс».

В учебном центре собран уникальный коллектив из почти полусотни преподавателей, бывших или действующих производственников. Ведется большая профориентационная работа со школьниками, организуется практика для студентов профильных ссузов и вузов, оказывается помощь в адаптации молодым сотрудникам.

Производственная площадка ООО «Сиб-Дамель» стала следующим объектом посещения участниками пресс-тура. Здесь производят и ремонтируют горно-шахтное оборудование с использованием современных высокотехнологичных и энергоэффективных технологий.

На производственной площадке ООО «Сиб-Дамель» производят и ремонтируют горно-шахтное оборудование. Фото: Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс».

Это позволяет сократить цикл производства изделий, в результате чего уменьшается количество потребляемой электроэнергии. Применение оборудования с электромеханическими узлами сокращает потребление масляных жидкостей, а, следовательно, уменьшаются объемы технических жидкостей, необходимых к утилизации.

Участники пресс-тура осмотрели очистные сооружения стационарного типа на шахте им. А.Д. Рубана. Впервые объект был введен в эксплуатацию в 2014 году с производительностью 350 кубометров воды в час. В 2018 году очистные были модернизированы: их производительность выросла до 530 кубометров в час. В 2022 году производительность была повторно увеличена до 930 м3/час.

Опыт эксплуатации показал их высокую эффективность. Многоступенчатый уровень очистки, включающий в себя механическую очистку в отстойниках, флотацию, фильтрацию и УФ-обеззараживание, позволяет воде, сбрасываемой в природные водоемы, соответствовать экологическим нормам. При этом часть очищенной шахтной воды вновь используется для технологических нужд предприятия.

Участники пресс-тура осмотрели очистные сооружения на шахте им. А.Д. Рубана. Фото: Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс».

Благодаря инновационным решениям концентрация загрязняющих веществ на выходе в природный водоем – река Иня - снижена в три раза и соответствует всем нормам природоохранного законодательства Российской Федерации. До 100 процентов очищенной воды можно повторно использоваться для предприятия.

Постоянное внедрение новых технологий очистки шахтных вод позволили сократить забор воды их природных источников на 30% и снизить массу загрязняющих веществ, сбрасываемую в поверхностный водный объект в 20 раз.

СУЭК реализует долгосрочную программу природоохранных мероприятий: внедряются наилучшие доступные технологии, совершенствуется управление в этой сфере, используются инновационные технологии при добыче и переработке угля. Понимание повышенной ответственности за состояние экологии, по направлению «вода» на всех шахтах построены современные очистные сооружения для сохранности водных ресурсов, по направлению «воздух» действует собственный комплекс по дегазации и утилизации метана. Компания является активным участником акции «Бумажный бум» по сбору макулатуры, организатором экомарафона «Зубочистка» по очищению туристического района Кузнецкого Алатау от мусора, инициирует создание особых охраняемых природных территорий (например, природный заказник «Кокуйское болото»).

«АО «СУЭК-Кузбасс» реализует комплексную программу по защите окружающей среды, направленную на снижение техногенной нагрузки на атмосферный воздух, почву, гидросферу. На постоянной основе проводится мониторинг влияния производственной деятельности на окружающую среду, разрабатываются долгосрочные стратегии по снижению негативного воздействия на компоненты природной среды. Компания основывается на принципах устойчивого развития и служит примером для многих других угледобывающих предприятий», - отметил заместитель губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов.