В Кузбассе 64-летний пенсионер дал отпор вооруженному налетчику

Юргинец не растерялся при встрече с грабителем.

В Кузбассе 64-летний мужчина в одиночку справился с грабителем, забравшемся в его дом в поисках наживы. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вечером житель деревни Лебяжье-Асаново Юргинского округа готовил на кухне ужин, когда услышал звук бьющегося стекла в одной из комнат. Неизвестный мужчина забрался в его дом через окно и в сумерках начал осматривать помещение. Вскоре названный гость увидел хозяина.

- Я поворачиваюсь, и он на меня стеклянными глазами смотрит. Деньги, кричит, давай, - рассказал пенсионер.

Незнакомец потребовал 10 тысяч рублей. Услышав в ответ, что денег нет, налетчик схватил нож, лежавший на кухонном столе, и стал им угрожать пенсионеру. Хозяин дома признался, что в первые секунды растерялся, а потом собрался и понял, что нужно делать. Он уговорами вывел незваного гостя в сени. При этом грабитель оставил нож на кухне, но продолжал вести себя агрессивно. Тогда пожилой мужчина взял стоявшую у двери лопату и ударил ею незнакомца. Налетчик упал, но тут же поднялся и поспешил скрыться.

Сразу же после произошедшего пенсионер обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска задержали грабителя по горячим следам. Им оказался совсем молодой парень – ему 20 лет, но при этом ранее он уже был судим за кражи и грабежи. На налетчика завели уголовное дело по статье о разбое. Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. На время следствия молодого человека заключили под стражу.

Через это окно налетчиик пробрался в дом. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Пенсионер, давший отпор налетчику, считает, что не растеряться при встрече с преступником ему помогла армейская закалка, приобретенная почти полвека назад. Полицейские же в подобных ситуациях рекомендуют не оказывать сопротивление. Они советуют выполнить все требования грабителя, после чего сразу же сообщить о произошедшем в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102).