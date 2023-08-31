Кемеровского Гарри Поттера выписали из роддома

Фото: из личного архива семьи Поттер.

В Кемерове малыша, названного в честь волшебника Гарри Поттера, выписали из роддома.

«Комсомолка» рассказывала, что Гарри родился в семье Сергея и Алины Поттер. Малыш появился на свет 25 августа в областном перинатальном центре. Новорожденный получил высокую оценку по шкале Апгара - 8/9 баллов. Рост мальчика при рождении составил 53 сантиметра, а вес - 3700 граммов. Родители назвали сына Гарри, так как уверены, что других вариантов с фамилией Поттер у них не было. Рано или поздно парня начали бы называть Гарри Поттером. Супруги Поттер уверены, что ребенок с именем Гарри Поттер будет приносить в мир добро, счастье и улыбки.

В течение нескольких дней юный Гарри Поттер проходил в роддоме все необходимые исследования и получил прививки. А 30 августа Алину с Гарри выписали из роддома. Встречать молодую маму с новорожденным пришли друзья и родственники семьи. На выписку принесли цветы, воздушные шары, разноцветные конфетти и, конечно, книжку про Гарри Поттера – для фотосессии. Папа Гарри – Сергей - пришел в желтом шарфе в стиле Пуффендуя (один из факультетов школы магии и колдовства «Хогвартс»).

Фото: из личного архива семьи Поттер.

Первый день дома юный тезка известного волшебника провел в отличном настроении: не капризничал, не плакал, крепко спал ночью.

- Когда я на следующий день пришел на работу, мне коллеги сказали, что я слишком бодро выгляжу после бессонной ночи. А я говорю, кто сказал, что ночь была бессонная? Я спал как убитый, - отметил Сергей Поттер.

Сергей рассказал, что они с Алиной сейчас с удовольствием участья быть родителями: осваивают навыки смены подгузников, кормежки и купания.

Фото: из личного архива семьи Поттер.

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