Бережливые технологии будут применять на производстве железобетонных изделий в Кузбассе

Фото: пресс-служба РЦК.

Новым участником национального проекта «Производительность труда» в Кузбассе стала производственная компания «Элисса» из Новокузнецка. При экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие внедрит бережливые технологии в производство железобетонных лотков, которые используют коммунальщики для защиты подземных трубопроводов.

«Нацпроект «Производительность труда» является одним из самых действенных инструментов для повышения эффективности работы наших предприятий. Без привлечения дополнительных инвестиций им удается повышать качество продукции, снижать издержки. Высвободившиеся средства компании направляют на повышение заработных плат сотрудников, развитие производства или улучшение условий труда», - отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

В ближайшее время эксперты РЦК совместно с коллективом производственной компании «Элисса» проведут диагностику производственных процессов на пилотном участке и определят причины брака, простоя оборудования и прочих производственных проблем, снижающих эффективность работы. После анализа будут выбраны и внедрены бережливые решения для усовершенствования производственного процесса.

Сопровождение пилотного проекта экспертами РЦК для компаний-участников нацпроекта оказывается бесплатно. Внедрение бережливых технологий поможет сократить время производства, увеличить выработку, уменьшить количество брака и повысить производительность.

Реализация пилотного проекта займет 6 месяцев, в последующие 2,5 года предприятие самостоятельно тиражирует лучшие практики бережливого производства на другие производственные участки. Ожидается увеличение общей производительности не менее чем на 5% ежегодно.

Фото: пресс-служба РЦК.

ДЛЯ СПРАВКИ: Нацпроект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина и направлен на оптимизацию производственных процессов с помощью инструментов бережливого производства. Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность растет без значительных капиталовложений. В Кузбассе участниками нацпроекта стали уже 74 предприятия.