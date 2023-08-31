Бригада Сергея Безуглова первой в СУЭК прошла три километра выработок

Фото: пресс-служба СУЭК.

Коллектив задействован на подготовке будущих лавна пласте Поленовский. Этот пласт является в компании «СУЭК-Кузбасс» самым маломощным по своим выемочным возможностям - присечка породы при подготовке оконтуривающих лавы выработок составляет тридцать и более процентов. Тем не менее, слаженная кировская бригада, эффективно используя комбайн фронтального действия, работает с большим опережением плановых заданий.С начала года перевыполнение составляет 880 метров.Особенно успешно для коллектива сложились апрель и июнь –было пройдено,соответственно, 550 и 606 метров выработок.

Напомним, что по итогам традиционного областного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России» коллектив Сергея Безуглова в этом году признан победителем в номинации «Лучшая подготовительная бригада». А директор шахты имени С.М. Кирова Владимир Шмат стал лучшим в Кузбассе руководителем предприятия по подземной добыче.

Фото: пресс-служба СУЭК.

С достижением первыми в компании результата три километра горных выработок коллектив проходчиков тепло поздравил генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий.

На состоявшемся на шахте митинге бригаде вместе с символической линейкой пройдённых метров был вручен наградной сертификат на три миллиона рублей. При этом технический директор АО «СУЭК-Кузбасс» Нима Галсанов особенно подчеркнул важность для предприятия своевременной подготовкиочистного фронта. И стабильная высокопроизводительная работа бригады Сергея Безуглова показывает, что такие высокие темпы проходки при правильной организации труда вполне досягаемы.

Отметим, что наряду с бригадой Сергея Безуглова еще несколько подготовительных коллективов компании «СУЭК-Кузбасс» имеют на своём счету отличные результаты. Так, бригада Александра Беркуты шахты имени А.Д. Рубана за восемь месяцев текущего года прошла 2,9 километра горных выработок. Бригада Александра Ставенко этой же шахты – 2,4 километра горных выработок.