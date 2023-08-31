Искрометная танцевальная программа и уникальный фестиваль книг и чтения

Фото: филармония Кузбасса.

Путешествие на «Остров детства»

Отмечаем начало учебного года вместе с ребенком.

Филармония Кузбасса приглашает отметить начало учебного года. День знаний - это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, а День знаний в филармонии Кузбасса - это путешествие на «Остров детства».

1 сентября все желающие школьники и, конечно, их родители отправятся вместе с Губернаторским театром танца «Сибирский калейдоскоп» и его друзьями в увлекательное путешествие. Судя по отзывам кемеровчан, уже побывавших на представлении, «Остров детства» - это искрометная программа, где зрителей будут ждать самые яркие впечатления, хорошая погода и много друзей. Ведь «Остров детства» - это настоящий праздник танца, который дарит зрителям и артистам море эмоций, улыбок и позитива!

В концерте примут участие Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» под руководством заслуженного артиста России Виктора Селиверстова, театр современной хореографии «Игра» и студия эстрадного вокала «Эксперимент».

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 52-32-11

1 сентября, начало в 12.00 и 14.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей

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Фото: Екатерина САРДАКОВА.

Встретимся на «Книжной площади»

В Кемерове второй раз состоится уникальный фестиваль.

Кузбасский фестиваль «Книжная площадь» вновь собирает друзей. В этом году он объединит не только любителей книги и чтения, писателей, издателей, но и иллюстраторов, станет мультикультурным проектом всего региона. Основная тема фестиваля - «Время открытий» - выбрана неслучайно: каждый человек начиная с детства и в течение всей жизни открывает для себя этот огромный и неоднозначный мир.

В течение трех дней на открытой фестивальной площадке в центре города будут работать локации, объединенные темой открытий. На большой сцене состоится праздничное открытие фестиваля, на малой сцене пройдут турнир молодых поэтов «Ненапрасное творчество», литературные перфомансы, читакли. В шатрах состоятся творческие встречи с писателями России, НЕлекции по русскому языку и литературе, встречи с художниками-иллюстраторами, мастер-классы по книжной иллюстрации. Три дня будет работать книжная ярмарка, где будут представлены известные российские издательства.

Также гостей фестиваля ждут художественные выставки, творческие встречи с российскими художниками, мастер-классы иллюстраторов, дизайнеров книжных обложек, фотохудожников. Среди участников фестиваля представители 19 регионов России.

Театральная площадь

ул. Весенняя, 11

1, 2, 3 сентября начало в 10.00

Вход свободный