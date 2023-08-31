На кузбасской шахте эвакуируют более 80 горняков из-за пожара над землей

Пожар произошел на шахте в кузбасском городе Полысаево. Фото: Соцсети

В кузбасском городе Полысаево эвакуируют более 80 горняков шахты «Октябрьская», где несколько часов назад произошел пожар. На месте происшествия работают четыре отделения пожарных и четыре отряда горноспасателей.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, пожар возник не под землей, а на на поверхности – на территории угледобывающего предприятия.

- Горит утеплитель на металлической конструкции, в ней велись ремонтные работы, так как здание находится на реконструкции, , - сообщили в региональном ведомстве.

Местные жители сообщают в соцсетях, что находясь в гаражном кооперативе неподалеку от места пожара, слышали очень громкие хлопки.

- Большими клубами идет дым, чрез который прорываются языки пламени, - сообщил в телеграм-канале житель Полысаево.

Также он рассказал, что у машин, стоящих у гаражного кооператива сработала сигнализация, звук от которой просто глушит человеческий слух.

К настоящему времени эвакуация уже заканчивается. Всего под землей на смене находился 81 шахтер.

- Несмотря на то, что пожар на поверхности, так положено по правилам безопасности, добавили в пресс-службе регионального МЧС России.

Также в ведомстве сообщили, что в 20.49 огонь был локализован, в настоящее время пожарные приступили к его ликвидации.