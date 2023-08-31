В Кузбассе заработали избирательные комиссии

С открытием УИК все желающие могут на своем участке ознакомиться со списком избирателей, чтобы проверить соответствие данных о себе. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Уже на следующей неделе в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября - в Кузбассе пройдут выборы губернатора Кузбасса и депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области. А в среду, 30 августа, в регионе начали работу все участковые избирательные комиссии.

Первым делом члены УИК отправились разносить избирателям приглашения прийти проголосовать. На пригласительных указаны даты голосования, номер и адрес избирательного участка, а также контактный телефон и время работы участковой избирательной комиссии. Если у кузбассовцев возникнут какие-либо вопросы по предстоящему голосованию, члены УИК готовы на них ответить.

А с четверга, 31 августа, комиссии начали принимать от жителей заявления о голосовании вне помещения избирательного участка. Как отметила председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, чтобы проголосовать на дому, избирателю необходимо за оставшиеся до следующего воскресенья дни, но не позднее чем 14.00 10 сентября 2023 года, подать устное или письменное обращение в свою участковую избирательную комиссию. Вызвать участковую избирательную комиссию на дом могут избиратели, у которых есть уважительные причины. Например, по состоянию здоровья, инвалидности, те, кто ухаживает за людьми, требующими постоянной заботы, многодетные мамы.

Кузбассовцы, которые не смогут приехать на свой избирательный участок в день голосования, но будут находиться на территории нашей области, смогут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Есть только одно условие: до 4 сентября необходимо подать заявление дистанционно через «Госуслуги» или лично в МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссиях и голосовать там, где удобно.

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За депутатов новых территорий можно проголосовать и в Кузбассе

В новых регионах России - Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях - также пройдут выборы депутатов законодательных органов этих регионов. Их жители, которые сейчас находятся на территории Кузбасса, смогут проголосовать и в нашем регионе. Для этого с 1 по 4 сентября будет работать специальный экстерриториальный избирательный участок. Время работы 1, 2 и 3 сентября – с 8.00 до 20.00, 4 сентября – с 8.00 до 15. 00. Адрес участка можно узнать по номеру 8-909-519-50-90.