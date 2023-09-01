+24 градуса и кратковременные дожди: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в первые дни осени

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Первые дни осени в Кузбассе будут теплыми, но местами дождливыми. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Как и обещали метеорологи, с 1 сентября над территорией области начал устанавливаться высотный циклон – он принес небольшое похолодание и облачность. День знаний впервые за последние несколько лет выдался в Кузбассе дождливым. Впрочем, в выходные сильных осадков не прогнозируется. Лишь местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы ожидается понижение температуры до +7...+12 градусов, в дневное время будет +18...+23 градуса и выше.

Так, в пятницу, 1 сентября, ночью столбики термометров покажут +11...+16 градусов, днем +19...+24 градуса. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Прогнозируются переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные дожди. В некоторых территориях возможны грозы.

В субботу, 2 сентября, ночью похолодает до +7...+12 градусов, днем будет +18...+23 градуса. Ветер подует юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду; ночью его порывы будут достигать 12 метров в секунду, днем - 14 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 3 сентября, ночные температуры будут такими же, как ночью накануне, дневные составят +19...+24 градуса. Ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью: ночью - 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, и днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Пройдут кратковременные дожди и с грозами.

Напомним, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале сентября в Кузбассе ожидается аномальное повышение температуры. До конца недели дневная температура воздуха прогнозируется в диапазоне 23-29 градусов, что выше нормы на 7-9 градусов. Такая же теплая погода будет наблюдаться в других регионах Сибири и Северо-Западном федеральном округе.