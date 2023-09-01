Игорь Бутман и Сергей Цивилев стали вдохновителями джазовой Академии в Кузбассе

В Кузбассе открыли первую за Уралом джазовую Академию.

В Кузбассе окрыли единственную за Уралом Академию Джаза. Ее главными идейными вдохновителями стали Игорь Бутман и Сергей Цивилев.

Учебный год в джазовой Академии открыли в пятницу, 1 сентября. Готовить джазовых артистов, преподавателей и руководителей коллективов, будут как местные мастера, так и преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга. А обучать будущих мастеров классической музыки будут по программе всемирной джазовой «звезды» Игоря Бутмана.

Соглашение о создании в Новокузнецке академии джаза губернатор Сергей Цивилев и народный артист России Игорь Бутман подписали больше года назад.

- В здании джаз-клуба «Геликон» провели ремонт, оборудовали, учебные кабинеты, закупили на региональные средства новые музыкальные инструменты, звуковую аппаратуру, мебель, - рассказал Сергей Цивилев.

Обучение в Академии будет бесплатным. На первый курс уже зачислены 15 человек, среди них жители Норильска, Санкт - Петербурга и Кызыла.

- Обучать в новом музыкальном образовательном учреждении будут почти четыре года. Всем выпускникам гарантируются практика и трудоустройство в джаз-бенды и оркестры России. Из студентов Кузбасской академии джаза создадут биг-бенд, и ансамбли, которые будут участвовать в культурном обмене наших городов и других стран, - рассказали «Комсомолке» в администрации Правительства Кузбасса.

Игорь Бутман отметил, что Кузбасс - один из самых активных регионов России в плане поддержки джазовой музыки.

- Это продолжение традиций и понимание того, что современная культура имеет поддержку. Все это дает возможность молодым талантам реализовать себя, стать по - настоящему творческими людьми с широким кругозором, активными, современными, разносторонними личностями. В регионах нужны свои герои и звезды, - убежден Игорь Бутман.

Напомним, сегодня в Кемеровской области работают 106 детских школ искусств и шесть творческих колледжей, где музыкой, сценическим искусством и хореографией занимаются 11 тысяч детей и студентов.

- Учиться в творческих колледжах и вузах престижно. А джазовая Академия, откроет действительно самые широкие возможности для ребят. Это музыкальный жанр всегда востребован в творческом пространстве, - отметил Сергей Цивилев.