Недвижимость или вклады: эксперты рассказали о популярных способах увеличения дохода

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Традиционно после повышения ключевой ставки ЦБ РФ все банки поднимают ставки по кредитным и депозитным продуктам, а россияне начинают пересматривать семейный бюджет и искать пути сбережения средств и преумножения капитала. Самыми популярными способами сохранения денег являются депозиты и вложения в недвижимость.

По мнению экспертов, для клиентов, имеющих в долгосрочной перспективе стабильный доход, наилучшим решением может быть покупка недвижимости. Ведь сейчас есть возможность зафиксировать стоимость квартиры и условий кредитования (в будущем банк не сможет повысить ставку по уже заключенному договору даже при повторном повышении ключевой ставки).

При разработке собственного сберегательного плана следует учитывать не только экономические факторы, в том числе ставки по кредитам и вкладам, но и личные предпосылки. Например, если нужно накопить на первоначальный взнос или на отпуск для всей семьи, то выгоднее сделать краткосрочный вклад. В случае крупных непредвиденных расходов легче забрать деньги с такого вклада, чем быстро продать квартиру или дом.

При выборе более консервативной накопительной стратегии нужно обращать внимание на размер ставки и срок вклада, фиксированный или плавающий процент, а также на дополнительные условия, например, повышенная ставка может действовать только для новых клиентов или при оформлении подписки. Сейчас стали популярны накопительные счета с гибким управлением: деньги можно снимать и вносить в любое время, но при этом ставка будет плавающей.